Congo-Brazzaville: La lutte contre le cancer au coeur des échanges avec les étudiants de la Bee Green Academy

20 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

L'institut spécialisé dans les métiers verts, la transition écologique, l'économie circulaire et la responsabilité sociétale des entreprises, la Bee Green Academy, a accueilli, le 17 février à Pointe-Noire, la délégation du Programme national de lutte contre les cancers.

La visite s'est inscrite dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les cancers de l'enfant. La délégation était conduite par le Pr Judith Nsonde Malanda, coordinatrice du programme, qui a animé une importante séance de sensibilisation à l'attention des étudiants de l'académie.

Au cours de cette rencontre, les apprenants ont été informés sur les différents types de cancers, leurs facteurs de risque, les signes d'alerte ainsi que l'importance du dépistage précoce. Cette initiative a permis aux étudiants de mieux comprendre les enjeux liés à la prévention et à la prise en charge des cancers, notamment chez l'enfant.

Au-delà de la sensibilisation, cette visite a ouvert la voie à une future collaboration entre le Programme national de lutte contre les cancers et la Bee Green Academy. Ce partenariat envisagé pourrait intégrer des actions de prévention, de formation et d'engagement communautaire, en cohérence avec la mission de l'académie qui place la santé, l'environnement et le développement durable au coeur de ses priorités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette initiative marque ainsi une étape importante dans le renforcement des synergies entre les institutions éducatives et les programmes nationaux de santé publique, au service de la jeunesse et du bien-être collectif.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.