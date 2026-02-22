Congo-Brazzaville: La lutte contre le cancer au coeur des échanges avec les étudiants de la Bee Green Academy

L'institut spécialisé dans les métiers verts, la transition écologique, l'économie circulaire et la responsabilité sociétale des entreprises, la Bee Green Academy, a accueilli, le 17 février à Pointe-Noire, la délégation du Programme national de lutte contre les cancers.

La visite s'est inscrite dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les cancers de l'enfant. La délégation était conduite par le Pr Judith Nsonde Malanda, coordinatrice du programme, qui a animé une importante séance de sensibilisation à l'attention des étudiants de l'académie.

Au cours de cette rencontre, les apprenants ont été informés sur les différents types de cancers, leurs facteurs de risque, les signes d'alerte ainsi que l'importance du dépistage précoce. Cette initiative a permis aux étudiants de mieux comprendre les enjeux liés à la prévention et à la prise en charge des cancers, notamment chez l'enfant.

Au-delà de la sensibilisation, cette visite a ouvert la voie à une future collaboration entre le Programme national de lutte contre les cancers et la Bee Green Academy. Ce partenariat envisagé pourrait intégrer des actions de prévention, de formation et d'engagement communautaire, en cohérence avec la mission de l'académie qui place la santé, l'environnement et le développement durable au coeur de ses priorités.

Cette initiative marque ainsi une étape importante dans le renforcement des synergies entre les institutions éducatives et les programmes nationaux de santé publique, au service de la jeunesse et du bien-être collectif.