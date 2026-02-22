Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 février 2026

revue de presse

Sénégal : Marche symbolique à Dakar contre les violences policières

Ce samedi 21 février, une marche à portée essentiellement symbolique a traversé le centre de Dakar : environ cinquante personnes y ont pris part pour exprimer leur rejet des violences policières et leur solidarité envers les victimes.

Cette mobilisation a été lancée par un collectif rassemblant plusieurs formations estudiantines, des organisations d’élèves et des militants civiques, qui se sont retrouvés pour dénoncer les incidents et attirer l’attention sur la gravité de la situation. [Source beninwebtv]

Somalie : Le PAM alerte sur un risque de famine dès avril

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti vendredi qu’il serait contraint d’interrompre son aide humanitaire en Somalie dès le mois d’avril en l’absence de nouveaux financements.

L’agence onusienne, basée à Rome, indique avoir besoin de 95 millions de dollars pour maintenir, entre mars et août 2026, une assistance alimentaire et nutritionnelle vitale aux populations les plus vulnérables.

« Sans financement immédiat, le PAM sera contraint de mettre fin à son aide humanitaire d’ici avril », a déclaré Ross Smith, directeur de la préparation et de la réponse aux situations d’urgence de l’agence. « La situation se détériore à un rythme alarmant. Les familles ont tout perdu et beaucoup sont déjà au bord du gouffre. » [Source Africanews]

Exploitation minière : Les Etats-Unis sollicitent l’implication du Sénat pour la résolution d’un litige avec la Chine

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a échangé, le 19 février à Brazzaville, avec la chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Congo, Amanda Jacobsen. Les entretiens ont porté, entre autres, sur la résolution du conflit opposant l’entreprise américaine Gérald Group à la société chinoise, China Gold, sur la mine de cuivre de Soremi à Mfouati, dans le département de la Bouenza.

La diplomate américaine a sollicité l’apport du président de la chambre haute du Parlement dans le règlement du litige dans lequel la société américaine revendique la propriété exclusive de Soremi, soutenue par des décisions de justice contre China Gold qu’elle accuse d’avoir bloqué le transfert des actions.

La mine de Mfouati, rappelle-t-on, produit actuellement environ vingt tonnes de cuivre et 25 000 tonnes de zinc. « Notre première priorité est la résolution de ce problème le plus vite possible avec le gouvernement », a indiqué Amanda Jacobsen à la presse. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Transition énergétique : L’Afrique a capté 13,8 milliards $ d’investissements en 2025 (Electron Intelligence)

L’Afrique a capté 13,84 milliards USD d’investissements dans la transition énergétique en 2025, selon un rapport publié le mardi 17 février par Electron Intelligence, un cabinet d’intelligence économique dédié aux marchés africains de l'énergie. Intitulé « Africa’s Power and Energy Transition Investment Report 2025 », le document précise que ces investissements sont répartis sur 306 transactions effectuées par 142 investisseurs distincts, dans 43 pays du continent.

Les projets d’énergies propres prédominent avec 13,61 milliards USD, soit 98,3 % de la valeur totale des investissements. Sur le segment des énergies vertes, la production arrive en tête de liste avec 8,14 milliards USD, devant les programmes de réformes du secteur et de renforcement des services publics (2,40 milliards USD). Les investissements dans les réseaux de transmission et de distribution ont atteint 1,55 milliard USD, contre 666 millions USD pour le stockage et la flexibilité. [Source Agence ecofin]

Côte d’Ivoire : Le « tambour parleur » rentre au pays après 110 ans d’absence

Après 110 ans d’exil, le « tambour parleur » retrouve enfin la Côte d’Ivoire. Restitué par la France lors d’une cérémonie au musée du quai Branly, cet objet sacré du peuple Atchan symbolise une réparation historique. Sa confiscation en 1916 avait marqué une blessure profonde dans la mémoire ivoirienne. Son retour ouvre une nouvelle étape dans le dialogue culturel postcolonial.

C’est un silence de cent dix ans qui prend fin. Le célèbre « tambour parleur », pièce maîtresse de la culture Atchan, appartient désormais officiellement à la Côte d’Ivoire. Le vendredi 20 février 2026, au Musée du quai Branly à Paris, une cérémonie empreinte d’émotion a scellé le transfert de propriété de cet objet sacré. C’est une étape historique dans la réparation des mémoires coloniales entre la France et l’Afrique. [Source Afrik.com]

Eswatini : Le Roi Mswati III vise 10 entreprises à 12 milliards USD

Le roi Mswati III d’Eswatini a inauguré solennellement la troisième session du 12e Parlement le 20 février 2026. Dans son discours du Trône, il a fixé un objectif ambitieux à la nation. Il a ordonné la création d’au moins 10 entreprises dans divers secteurs, chacune réalisant un chiffre d’affaires annuel minimum de 10 milliards d’euros environ 12 milliards de dollars.

Selon le souverain, cette mesure est indispensable pour donner à l’économie le coup de pouce nécessaire. Il a souligné le grand potentiel du pays à développer des industries productives capables de générer des recettes qui pourraient dépasser celles de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU). Le Roi a également mis en lumière la croissance du PIB national, qui est passé d’environ 1,4 milliard d’euros en 1986 à 95,2 milliards d’euros actuellement. [Source Africa 24]

Afrique du Sud: Importation massive de vaccins pour lutter contre l’épidémie de fièvre aphteuse

En Afrique du Sud, le ministre de l'Agriculture, John Steenhuisen, a annoncé l'importation massive de plus d'un million de vaccins entre samedi et dimanche 222 février, afin de lutter contre l'épidémie de fièvre aphteuse qui touche notamment les bovins du pays.

Cet investissement de masse fait partie d'un plan bien plus vaste de vaccination initié par le gouvernement sud-africain. En effet, l'épidémie n'est pas sans conséquences.

Un million de vaccins sont attendus ce week-end et un million et demi la semaine prochaine, pour atteindre, au mois de mars, trois à cinq millions de vaccins importés pour lutter contre la fièvre aphteuse. [Source RFI]

La lutte s’intensifie contre le sodabi frelaté au Togo

Près de 10.000 litres de sodabi frelaté et d’autres boissons impropres à la consommation ont été détruits samedi dans la région des Savanes.

Le sodabi est une boisson alcoolisée traditionnelle, distillée artisanalement à partir de vin de palme ou de céréales fermentées.

Très répandue au Togo et dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, elle est largement consommée lors de cérémonies et dans les débits de boisson locaux. Toutefois, lorsqu’elle est produite sans respect des normes d’hygiène ou mélangée à des substances toxiques pour en augmenter le volume ou la teneur en alcool, elle peut représenter un grave danger pour la santé, provoquant intoxications sévères, cécité voire décès. [Source Togonews]

Mali : La commande publique fléchée sur la préférence nationale

Dans une récente note, le ministère malien de l’Économie et des Finances a demandé aux départements ministériels de privilégier les produits fabriqués localement. Chaque ministère devra réserver 100 millions de FCFA dans son budget 2026 pour financer ces acquisitions.

Adressée à l’ensemble des membres du gouvernement, la correspondance signée par le ministre Alousséni Sanou formalise l’orientation de la commande publique vers les Petites et Moyennes Entreprises (PME) de droit malien et la production nationale.

La mesure s’inscrit dans la mise en œuvre des dispositions en faveur des PME locales ainsi que dans l’application des recommandations des Assises nationales de la Refondation (ANR), notamment le principe « Consommer malien ». [Source Apanews]

Cinquante ans après le rattachement de Cabinda à l’Angola, les indépendantistes n’ont pas perdu espoir

Le Front de libération de l’enclave de Cabinda a déclaré de manière unilatérale, le 2 février, l’indépendance de l’exclave vis-à-vis de l’Angola, mais peine à trouver des alliés au-delà de ses frontières.

Au milieu d’une forêt, devant une vingtaine d’hommes en treillis militaire, d’autres en costume et quelques habitants, un drapeau rouge, jaune et bleu est hissé à côté de celui de l’Union africaine.

« Cabinda est et devient, à compter de ce jour, un Etat souverain et indépendant », déclare Jacinto Antonio Telica, le secrétaire général du Front de libération de l’enclave de Cabinda-Forces armées du Cabinda (FLEC-FAC), une organisation indépendantiste de ce qui est officiellement une province angolaise – d’une importance stratégique pour ses réserves de pétrole. La vidéo, postée le 2 février, a été relayée le jour même lors d’une conférence de presse à Bruxelles par d’autres membres du FLEC-FAC. [Source Le Monde Afrique]



