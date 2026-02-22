Madagascar: Itaosy - Un nourrisson jeté dans une décharge, retrouvé in extremis vivant

Une scène à la fois choquante et poignante s'est produite à Itaosy, dans le district d'Antananarivo Atsimondrano, le 19 février dernier. Un nourrisson, abandonné dans un lieu insalubre, a été sauvé de justesse grâce à l'intervention d'une habitante.

Il était environ 8h45 du matin lorsqu'une riveraine, se rendant à un chantier de construction à Atsavatsava, fokontany d'Ambodifasika, a fait une découverte glaçante : un bébé, seul, abandonné dans une décharge. L'enfant, un garçon âgé d'à peine huit à neuf mois, gisait dans un état de grande fatigue et couvert de saletés. Après avoir scruté les alentours sans trouver la moindre présence humaine, elle a pris l'initiative de le recueillir et de le conduire immédiatement auprès de la brigade de la gendarmerie d'Itaosy.

Alertées, les autorités ont rapidement pris les dispositions nécessaires. Le nourrisson a été examiné par un médecin et a reçu les premiers soins. En parallèle, un avis de recherche a été diffusé pour tenter d'identifier sa famille, tandis que le juge des mineurs a été saisi. Dans l'intervalle, la bienfaitrice a assuré sa prise en charge.

Mais le rebondissement est survenu quelques heures plus tard. En début de soirée, une famille s'est manifestée, affirmant être à la recherche du bébé. Après vérifications, il a été établi qu'il s'agissait bien de ses proches.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la mère, âgée d'une trentaine d'années, aurait agi dans un contexte de profonde détresse. Déjà mère de plusieurs enfants et confrontée à des difficultés familiales et matérielles, elle aurait cédé à un moment de désespoir. Le nourrisson aurait été abandonné dans un endroit particulièrement insalubre, avant que la mère ne tente de revenir sur ses pas, trop tard.

À la suite de la décision du magistrat en charge des mineurs, l'enfant a été confié provisoirement à un membre proche de la famille. La mère, quant à elle, fait l'objet d'une surveillance dans le cadre de l'enquête en cours. Si l'issue de cette affaire aurait pu être tragique, elle rappelle aussi qu'un simple geste citoyen peut sauver une vie.