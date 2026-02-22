Madagascar: Course diplomatique - La grande Ile serait-elle à la croisée de sa stratégie géopolitique ?

Cette réception solennelle de Poutine à Moscou du président de la Refondation de la République de Madagascar consacre-t-elle la nouvelle position du pays dans l'échiquier politique international ?

« Madagascar est un partenaire important en Afrique pour la Russie », annonce d'emblée le Kremlin. Personne n'ignore que Moscou avance à pas de géant en Afrique en particulier dans la zone sahélienne. Mais aussi, il est vrai qu'elle est discrète dans cette partie Sud-Est du continent noir, or chacun sait l'importance stratégique de cette zone ou l'obédience occidentale prime. Les circonstances politiques et la situation conjoncturelle du pays (crise économique et climatique) sont une aubaine pour Poutine d'avancer davantage ses pions et damer ceux de la France.

Paris après Moscou

Antananarivo cèdera-t-elle aux chants de sirènes venant de la Place Rouge car après la prochaine destination du colonel Michaël Randrianirina sera Paris. Si le rang des contacts officiels a une importance relative dans les relations internationales, il n'empêche qu'il est significatif, n'oublions pas que le nouveau pouvoir a accordé une audience d'abord à l'ambassadeur de Russie puis ont été reçus ensuite ses autres homologues. Mais la France et l'Union européenne ne veulent pas être en reste. Elles sont intervenues en premier notamment dans les urgences humanitaires suite aux cyclones (Fytia et Gezani), puis tout récemment l'UE nous a octroyé un don de 370 milliards d'ariary et il faut le souligner car c'est inédit, ce don est non remboursable et non assorti de conditionnalités (si ce n'est pas à la mode chinoise ça y ressemble !) Mais c'est dire que la course pour persuader d'intégrer un camp ou un autre est menée tambour battant actuellement par les deux camps.

A quitte ou double

Dilemme cornélien pour nous, il ne nous serait pas possible de faire le malin et de faire le grand écart entre le bloc russe et l'Occident car le retour de manivelle serait terrible, nous sommes dans une situation de faire le choix : Quitte ou double ? Difficile !

Le jeu est serré pour le pouvoir en place à Iavoloha car de l'issue de cette stratégie dépendra sa capacité de gouverner le pays. Comme toujours vous et moi, nous ne sommes que des spectateurs. Mais qui vivra verra comme on dit.