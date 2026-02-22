Madagascar: BRED Madagasikara Banque Populaire - Lancement de la Maison des Entrepreneurs, bientôt

La BRED Madagasikara Banque Populaire célèbre sa première année d'activité. Officiellement née le 20 décembre 2024, elle est désormais une banque incontournable dans le secteur financier malgache.

Durant une conférence de presse donnée hier dans son siège à Antaninarenina, le staff de la banque a retracé un bilan plutôt positif de cette première année, tout en dévoilant les projets phares qui lui donnent son statut de banque de développement et de proximité. Une banque coopérative et mutualiste, plaçant les clients au centre de ses préoccupations.

Initiatives innovantes

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Maison des Entrepreneurs, dont le lancement officiel aura lieu d'ici peu, figure parmi les initiatives innovantes de BRED Madagasikara Banque Populaire. « La Maison des Entrepreneurs constitue l'un des marqueurs forts pour la banque », a déclaré son directeur général, Thierry Charras-Gilot. Pensée comme un espace d'accompagnement, elle s'adresse aux porteurs de projets, entrepreneurs et entreprises, en proposant des solutions adaptées à chaque étape : structuration, financement et développement de l'activité. « Le lancement de ce nouveau dispositif est le reflet d'une volonté d'élargir le périmètre d'accompagnement et de mieux représenter la diversité des parcours entrepreneuriaux, de la création à la croissance, en passant par les phases de transformation ». En parallèle, la banque travaille au pré-lancement d'une offre dédiée à la diaspora malgache, avec un accent particulier sur les étudiants engagés dans un parcours Campus France, afin de faciliter leurs démarches bancaires avant et pendant leur mobilité internationale.

Fiabilité et sécurité

D'autres projets sont également en vue. « Les prochains mois marqueront l'achèvement de cette dernière phase de migration, pensée et préparée avec la plus grande attention. Cette transition s'inscrit dans une approche progressive, construite dans la durée, afin de moderniser les infrastructures de la banque tout en garantissant un haut niveau de fiabilité et de sécurité. Si de légers ajustements peuvent ponctuellement survenir, tout est mis en oeuvre pour en limiter les impacts et assurer la continuité des services ». Par ailleurs, l'accompagnement des clients constitue une priorité constante de la banque, tout au long de cette phase, à travers des dispositifs d'information, d'assistance et de sécurisation. « La banque veille en permanence à réduire au maximum les éventuelles perturbations, avec une attention particulière portée à la qualité de l'expérience client, à la protection des données et à la fiabilité des opérations »

Partenariats

Pour en revenir au bilan, la première année de BRED Madagasikara Banque Populaire a été marquée par des initiatives impactantes et notables. La banque s'est par exemple engagée au niveau culturel par la signature d'un partenariat avec l'Institut Français de Madagascar, qui permet le soutien à l'accès à la culture, à l'éducation et à la création contemporaine, particulièrement auprès des jeunes publics. La banque a également renouvelé son partenariat avec l'Alliance Française d'Antananarivo, avec plusieurs initiatives visant à faciliter l'accès au savoir, à soutenir des événements culturels, des actions éducatives et des projets liés au numérique. Sur le plan économique, la banque est partenaire du CEO Summit Indian Ocean 2026, rendez-vous majeur des décideurs régionaux qui se tiendra les 9 et 10 avril 2026 à Antananarivo, témoignant de son implication dans les réflexions et actions autour de l'investissement et de la coopération dans l'océan Indien.