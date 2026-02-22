Madagascar: Enseignement supérieur - Mise en place d'une université virtuelle publique

Le Centre national de télé-enseignement de Madagascar (CNTEMAD) sera transformé en une université virtuelle publique avec l'appui de la Banque mondiale, à travers le projet DECIM (Connectivité numérique et énergétique pour l'inclusion à Madagascar).

« Le basculement vers le numérique vise à démocratiser l'accès à un enseignement supérieur de qualité sur l'ensemble du territoire national. Tous les étudiants, qu'ils résident en milieu urbain ou dans des zones très éloignées, auront désormais les mêmes chances de bénéficier d'une formation répondant aux exigences du marché du travail. Contrairement à une université physique, la capacité d'accueil ne sera plus limitée pour ceux qui souhaitent poursuivre des études supérieures », a déclaré le ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, Mahefa Andriamampiadana, lors du lancement officiel de la transformation du CNTEMAD en université virtuelle publique, hier, à l'hôtel Carlton.

Infrastructure stratégique

Le ministre a souligné que le numérique n'est plus un luxe ni un outil réservé à une minorité, mais une infrastructure stratégique, au même titre que les routes ou l'énergie, favorisant la connectivité entre les populations et les régions. Toutefois, il a précisé que cette évolution technologique ne remplace ni la volonté, ni la persévérance, ni l'effort, ni le respect de la discipline, qui demeurent les fondements de la réussite des étudiants. Dans le cadre de ce projet, l'entreprise Sayna sera chargée de concevoir les contenus des cours en ligne. Ces derniers seront uniformes pour l'ensemble des étudiants, répartis dans toutes les régions, et accessibles via une plateforme numérique assurant leur interconnectivité.

« Cette première université virtuelle publique sera opérationnelle à partir du mois d'août 2026. Nous mettons tout en oeuvre pour faire du CNTEMAD un modèle de formation à distance de qualité », a affirmé le directeur national du centre, le Pr Rakotomahenina Pierre Benjamin. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa, a souligné que la transition vers cette université virtuelle publique exige l'engagement et la responsabilité de l'ensemble des parties prenantes.