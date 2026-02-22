Madagascar: Services des impôts - 97% des infrastructures endommagées à Toamasina

Selon les premières estimations, près de 97% des infrastructures des services fiscaux à Toamasina ont été endommagées par le passage du cyclone Gezani. Face à l'ampleur des dégâts, et pour garantir la continuité des services aux usagers, une mesure provisoire a été actée par le DG des Impôts, Edmond Rafaralahy, lors de sa visite sur les lieux, jeudi dernier.

Selon les informations recueillies, le transfert des bureaux du Centre fiscal (CF) Toamasina A et B, ainsi que ceux du Service régional de l'enregistrement (SRE), vers l'Hôtel des Finances a été entrepris, le temps que les travaux de remise en état soient achevés. Cette réorganisation vise à permettre la reprise rapide des activités, notamment l'accueil des contribuables et le traitement des démarches administratives, tout en sécurisant les conditions de travail des équipes. Les responsables de la DGI ont, par ailleurs, discuté avec les services concernés des options permettant d'anticiper une amélioration durable des installations.

Vers l'extension des bureaux

Au-delà de l'urgence, la visite a également été l'occasion d'ouvrir un chantier de réflexion sur le renforcement des capacités d'accueil et de fonctionnement à Toamasina. Les échanges ont porté sur la possibilité d'étendre certains bureaux et sur la perspective de mettre en place, à terme, un « Hôtel des Impôts », présenté comme un projet structurant pour moderniser l'infrastructure destinée aux contribuables et améliorer l'environnement de travail. Dans un contexte marqué par les impacts humains et matériels du cyclone, la dimension de solidarité a aussi été mise en avant.

La Direction régionale des Impôts (DRI) Atsinanana a reçu de nouveaux équipements et une aide issue de l'élan de soutien des agents à l'échelle nationale, comprenant notamment une contribution financière (« voin-kava ») destinée à appuyer les collègues sinistrés. Avec cette mission à Toamasina, la DGI affiche sa volonté de conjuguer réponse immédiate et préparation de solutions plus pérennes, afin d'assurer la continuité du service public fiscal et de renforcer, à moyen terme, la résilience des infrastructures face aux aléas climatiques.