Madagascar: Salon des transports et de la chaîne logistique - La sixième édition prévue les 13 et 14 mars prochains

La sixième édition du Salon des Transports et de la Chaîne logistique, prévue les 13 et 14 mars prochains, ambitionne de fédérer les acteurs clés du secteur autour de solutions concrètes et innovantes pour accompagner le développement du pays.

Plus qu'une simple vitrine institutionnelle

Le Salon des transports et de la chaîne logistique s'impose comme un espace stratégique de réflexion et d'action, dédié aux enjeux du transport, de la circulation et de la chaîne logistique à l'échelle nationale. Durant deux jours, l'événement réunira un large éventail de participants issus des secteurs public et privé, tels que des institutions étatiques, des entreprises de transport terrestre, maritime et aérien, des opérateurs logistiques, des transitaires, des investisseurs, des experts techniques et des partenaires au développement. Cette diversité vise à « apporter une lecture multidimensionnelle des défis actuels et à favoriser l'émergence de solutions concertées pour améliorer la compétitivité économique du pays, tout en respectant les droits humains », a-t-on fait savoir hier, en marge d'une conférence de presse organisée dans les locaux du ministère des Transports et de la Météorologie, à Anosy. La performance des infrastructures et de la chaîne logistique est, en effet, considérée comme un levier majeur de croissance. À travers cette sixième édition, les organisateurs entendent « stimuler les échanges et renforcer les synergies dans une période marquée par la refondation des politiques publiques. »

Innovation

Le programme du salon s'articulera autour de conférences et de panels d'experts, d'expositions professionnelles, de rencontres B2B et de présentations de solutions innovantes. Les thématiques abordées devraient inclure la modernisation des infrastructures de transport, l'optimisation des chaînes logistiques, la fluidité des échanges commerciaux, la digitalisation du secteur et le renforcement des partenariats public-privé. Autant de sujets clés qui font de cette édition un rendez-vous incontournable pour penser et construire le transport de demain à Madagascar, au service du développement durable et inclusif du pays.