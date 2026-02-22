Madagascar: YAS - Top Employeur pour la 5e année consécutive

21 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Recueillis par Nadia R.

YAS renouvelle sa certification Top Employeur pour la cinquième année consécutive. L'annonce a été faite lors d'une conférence organisée au Campus Yas, avant-hier. Cette distinction est décernée par le « Top Employers Institute », à l'issue d'un audit international portant sur les pratiques en ressources humaines.

Évaluation

Selon les responsables, cette certification repose sur une évaluation approfondie des politiques RH de l'entreprise, notamment en matière de gestion des talents, de formation, d'environnement de travail et de développement professionnel. Le processus d'audit examine plusieurs critères liés aux standards internationaux.

Plus qu'un label, cette distinction confirme la continuité des actions menées en faveur des collaborateurs et l'engagement de l'entreprise à placer l'humain au centre de sa performance. Yas entend poursuivre ses efforts afin de maintenir des conditions de travail conformes aux exigences du « Top Employers Institute » et de renforcer ses pratiques internes.

