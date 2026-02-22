Madagascar: Infrastructures - Formation des militaires malgaches aux travaux de génie routier

Les Forces armées malgaches s'apprêtent à renforcer leurs compétences en génie routier grâce à une formation inédite sur le chantier de l'autoroute Antananarivo-Toamasina. Ce programme, fruit d'un partenariat avec l'entreprise SAMCRETE, vise à redonner toute sa place au Génie militaire et à soutenir le désenclavement des zones rurales.

Les Forces armées malgaches vont prochainement renforcer leurs compétences dans le domaine du génie routier. À partir du 1er mars, une formation spécialisée sera dispensée sur l'autoroute en cours de réalisation par l'entreprise SAMCRETE. Le chef d'état-major, le général Démosthène Pikulas, a précisé que l'objectif est de redonner toute sa place au Génie militaire. Cette montée en compétence permettra aux militaires d'intervenir efficacement en milieu rural : ouverture de nouvelles voies, amélioration des routes secondaires reliant les communes, afin de faciliter la circulation des populations et l'acheminement des produits agricoles.

Cette initiative découle de la signature, le 19 février 2026, d'un partenariat entre EGAAD, l'État-Major des Armées et cette entreprise en charge des travaux de la grande route reliant Antananarivo à Toamasina. Elle vise à développer et à renforcer les capacités des Forces Armées Malagasy, notamment dans les domaines du génie militaire, de l'administration technique et de la préparation opérationnelle.

Il repose sur des actions concrètes de formation, de stages, de transfert de compétences et de partage d'expertise. À travers cet accord, SAMCRETE réaffirme son engagement à soutenir l'Armée Malagasy dans le développement, la protection et la durabilité des infrastructures stratégiques de Madagascar, contribuant ainsi à la stabilité, à la sécurité et à la souveraineté nationale. L'événement du 19 février ne constitue pas une simple signature de document.

Il représente un engagement fort pour une coopération concrète, responsable et résolument tournée vers l'avenir, fondée sur la confiance mutuelle et la complémentarité des expertises. Ce protocole d'accord traduit une volonté commune de renforcer la coopération stratégique et de promouvoir le développement des infrastructures, leviers essentiels du progrès et de la résilience nationale.