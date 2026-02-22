Madagascar: Eglise FJKM - Trois jours de collecte de dons en faveur des sinistrés du cyclone Gezani

21 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Produits de première nécessité, fournitures scolaires, matériaux de construction, dons en numéraire remis sur place ou via le mobile money...

Diverses formes de dons sont en cours de collecte depuis le jeudi 20 janvier 2026 au stade Barea Mahamasina. Une initiative de l'église « Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara » (FJKM), qui organise un téléthon en faveur des sinistrés du dernier cyclone Gezani. Pour rappel, ce cyclone, qui a fait près de 424 000 sinistrés et une soixantaine de morts dans plusieurs régions de Madagascar, a particulièrement ravagé la ville de Toamasina.

Les fidèles de la FJKM et les membres des diverses structures de l'église, ainsi que de simples citoyens, ont répondu à l'appel à Mahamasina, où le téléthon se tient sur une période de deux jours, les 20 et 21 février 2026, et une troisième journée de collecte, le 22 février, au temple FJKM Andrainarivo Fahasoavana.

Les dons ainsi collectés seront acheminés vers les futurs bénéficiaires, principalement dans la ville de Toamasina. À noter que les infrastructures appartenant à l'église FJKM à Toamasina n'ont pas non plus été épargnées par le cyclone Gezani, à l'instar du lycée FJKM David Jones Anjoma Toamasina et du lycée FJKM Thomas Bevan.

