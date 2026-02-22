Madagascar: Gymnastique Rythmique - Formation et arbitrage - Isabelle De Cossio transmet son expertise aux entraîneurs malgaches

La gymnastique rythmique franchit une nouvelle étape à Madagascar. Depuis jeudi, dix entraîneurs suivent un stage intensif animé par Isabelle De Cossio, experte de la Fédération internationale de gymnastique.

La formation, qui se poursuivra à Vakinankaratra la semaine prochaine, vise à renforcer les compétences locales en coaching et en arbitrage, tout en préparant la création d'une académie nationale. Dans le même temps, la fédération malgache se projette vers l'avenir : participation au premier Championnat d'Afrique en mai, organisation d'un colloque national et introduction de l'aérobic dès cette année.

Depuis jeudi dernier et jusqu'à demain, un stage destiné aux entraîneurs débutants en gymnastique rythmique se déroule dans la capitale. À la manoeuvre, Isabelle De Cossio, experte mandatée par la Fédération internationale de gymnastique (FIG), encadre dix techniciens malgaches. La formation se poursuivra ensuite à Vakinankaratra, du mardi au vendredi, avec treize autres participants.

Ce passage marque la troisième visite de la spécialiste dans le pays, après une première venue en 2023 qui avait contribué à structurer la discipline au sein de la fédération nationale. Les entraîneurs déjà initiés lors des précédents stages approfondissent cette fois leurs compétences, non seulement en matière de coaching, mais aussi d'arbitrage. L'objectif affiché est clair : constituer un véritable « pool » d'entraîneurs et jeter les bases d'une future académie dédiée à la gymnastique rythmique.

Sur le plan continental, la discipline franchit une étape historique. Du 30 avril au 2 mai, l'Afrique du Sud accueillera la première édition du Championnat d'Afrique de gymnastique rythmique. Madagascar y sera représenté, avec Tiara comme figure de proue, et la fédération espère aligner une seconde athlète pour renforcer la délégation.

À l'échelle nationale, un colloque est prévu en fin d'année afin de réfléchir au développement de la discipline et à la mise en place d'une direction technique nationale. La fédération annonce également l'introduction de l'aérobic dès cette année, avec l'arrivée, en septembre, d'un expert international pour accompagner cette nouvelle orientation. Ainsi, la gymnastique rythmique malgache poursuit son essor, entre formation locale, ambitions africaines et ouverture vers de nouvelles disciplines.