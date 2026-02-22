Madagascar: Judo - Championnat Analamanga - Les cadors au rendez-vous

21 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le Gymnase d'Ankorondrano a vibré trois jours durant, du 20 au 22 février, au rythme du Championnat Analamanga de judo et de la Coupe Judo 1ray.

Organisée par la nouvelle équipe de la Ligue Analamanga de Judo (LAJ), la compétition a rassemblé pas moins de 369 judokas issus de 17 clubs, dont deux nouveaux venus. Une affluence qui témoigne de la vitalité de la discipline dans la région. Chez les seniors dames, les têtes d'affiche ont confirmé leur statut. La plus attendue, Aina Laura Rasoanaivo, a imposé sa loi en -70 kg, s'offrant un ippon éclatant face à Niando Thierry Jocyah. Avana Colline Rabetafika a décroché l'or en -63 kg contre Koloina Razafindratsimba, tandis que Niando Nomenjanahary Thierritah s'est illustrée en -57 kg face à Iamhada Razanatsoa. Rova Rakotonirina a dominé Ialiniaina Razafimandanona en -52 kg, et Antsafitia Razanamihaja a pris le dessus sur Violette Ramiandrisoa en -48 kg.

Chez les hommes, les favoris n'ont pas déçu. Fetra Ranaivoarisoa a confirmé en -90 kg contre Kanto Sombiniaina Andriamialimanana. Zo Ramino Ratsiravana s'est imposé en -81 kg face à Mialy Rakotovelo, tandis que Mandresy Razafimpanja a battu Jerry Heriniaina Randrianasolo en -73 kg. Sandaniaina Rakotomalala a brillé en -66 kg contre Lucka Mongly Anthony Tolotra, et Hyacinthe Angelo Rakotonandrasana a remporté la finale des -60 kg face à Landry Randrianoelison. Avec cette édition réussie, la LAJ signe un nouveau départ prometteur, confirmant que le judo Analamanga reste une pépinière de champions.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.