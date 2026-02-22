Madagascar: Judo - Championnat Analamanga - Les cadors au rendez-vous

Le Gymnase d'Ankorondrano a vibré trois jours durant, du 20 au 22 février, au rythme du Championnat Analamanga de judo et de la Coupe Judo 1ray.

Organisée par la nouvelle équipe de la Ligue Analamanga de Judo (LAJ), la compétition a rassemblé pas moins de 369 judokas issus de 17 clubs, dont deux nouveaux venus. Une affluence qui témoigne de la vitalité de la discipline dans la région. Chez les seniors dames, les têtes d'affiche ont confirmé leur statut. La plus attendue, Aina Laura Rasoanaivo, a imposé sa loi en -70 kg, s'offrant un ippon éclatant face à Niando Thierry Jocyah. Avana Colline Rabetafika a décroché l'or en -63 kg contre Koloina Razafindratsimba, tandis que Niando Nomenjanahary Thierritah s'est illustrée en -57 kg face à Iamhada Razanatsoa. Rova Rakotonirina a dominé Ialiniaina Razafimandanona en -52 kg, et Antsafitia Razanamihaja a pris le dessus sur Violette Ramiandrisoa en -48 kg.

Chez les hommes, les favoris n'ont pas déçu. Fetra Ranaivoarisoa a confirmé en -90 kg contre Kanto Sombiniaina Andriamialimanana. Zo Ramino Ratsiravana s'est imposé en -81 kg face à Mialy Rakotovelo, tandis que Mandresy Razafimpanja a battu Jerry Heriniaina Randrianasolo en -73 kg. Sandaniaina Rakotomalala a brillé en -66 kg contre Lucka Mongly Anthony Tolotra, et Hyacinthe Angelo Rakotonandrasana a remporté la finale des -60 kg face à Landry Randrianoelison. Avec cette édition réussie, la LAJ signe un nouveau départ prometteur, confirmant que le judo Analamanga reste une pépinière de champions.