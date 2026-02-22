Madagascar: Natation - Jeunes - Océane et Baritiana crèvent l'eau à Ampefiloha

Le championnat de Madagascar de natation jeunes se déroule depuis jeudi à la piscine de l'ANS Ampefiloha. Baritiana Andriampenomanana frappe fort d'entrée avec un nouveau record national sur 400 m quatre nages.

Durant trois jours, 418 jeunes nageurs, issus des sept ligues régionales, s'affrontent dans une atmosphère de haute intensité. Le sociétaire du Managing, Baritiana Andriampenomanana, a de nouveau amélioré son propre record, également record national, en signant un chrono de 5'01"37 contre 5'02"60 auparavant sur 400 m. Une performance qui confirme les ambitions du nageur de 19 ans. « Le travail est fait sur le 400 m IM. Je n'ai pas rencontré de grandes difficultés, à part au niveau de l'échauffement et de la gestion du stress », a-t-il déclaré, tout en affichant clairement son objectif de participer au championnat d'Afrique prévu au Ghana au mois de mai. Déjà rompu aux joutes internationales, Baritiana s'affirme comme l'une des valeurs sûres de la natation malgache.

Chez les dames, Océane Rakotonanahary n'est pas restée en marge. L'expatriée basée à Dubaï a réalisé une belle prestation sur 50 mètres brasse, bouclant l'épreuve en 35"59 et confirmant sa progression. La compétition entre dans sa dernière ligne droite ce jour. Selon le directeur national technique, Vony Andriamanantena, une nouvelle formule a été adoptée cette année, avec l'instauration de minima qualificatifs à atteindre lors des championnats régionaux et interclubs.

« Sur le plan logistique, tout se déroule globalement bien, malgré un léger retard dans la mise en service de la pompe à chaleur. La température de l'eau a été portée à 28 degrés afin de mieux s'adapter aux nageurs de la côte », a-t-il précisé. Ce championnat sert également de test grandeur nature pour la détection des futurs représentants malgaches en vue du championnat d'Afrique. Le prochain rendez-vous est fixé au mois d'avril, avec le championnat de Madagascar en bassin de 50 mètres.

