Ile Maurice: Maurice - Téléthon des footballeurs malgaches pour Toamasina

La solidarité autour du passage du cyclone Gezani dépasse les frontières. À l'initiative de l'association Malagasy Miray Hina, basée à Maurice, un téléthon a été lancé afin de venir en aide aux sinistrés de Toamasina. L'opération se déroule chaque dimanche, à l'occasion des matches du tournoi de football Gasy Iray, et ce jusqu'au 29 mars, date de la grande finale de la 8e édition.

L'intégralité des fonds récoltés sera reversée aux victimes de cette catastrophe naturelle. « L'association ne se limite pas au sport ou à l'assistance des victimes d'arnaques et de doléances. Elle a été créée avant tout pour l'entraide entre compatriotes », a expliqué James Andriamalala, président de Malagasy Miray Hina, épaulé par le coach Fidy Rasoanaivo. Il rappelle que cette initiative n'est pas nouvelle. « À chaque fois que Madagascar traverse une situation d'urgence, comme lors de la pandémie de Covid-19, nous nous sommes mobilisés. Cette fois-ci, c'est à travers notre tournoi annuel de football que nous avons choisi de collecter des fonds au profit des sinistrés de Toamasina », a-t-il précisé.

Le téléthon ne se limite pas aux terrains de football

Les ressortissants malgaches établis à Maurice se sont également mobilisés dans leurs entreprises respectives, en organisant des collectes internes sous forme d'enveloppes solidaires. Cependant, les organisateurs regrettent le silence observé du côté de la représentation diplomatique malgache à Maurice. Selon leurs explications, l'absence d'implication officielle freinerait certaines entreprises mauriciennes désireuses d'apporter leur soutien après cette catastrophe naturelle. Malgré cela, la communauté malgache à Maurice continue de faire preuve d'un élan de générosité remarquable pour venir en aide aux sinistrés de la côte Est.