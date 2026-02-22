Madagascar: Agenda culturel - Que faire à Tana ce week-end ?

21 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Recueillis par Hanitra Andria

Alliance Française d'Antananarivo

Tournoi Slam Poésie (dédicace en impros)

Pour les amoureux des mots et de la performance, rendez-vous à l'AFT (Alliance Française d'Antananarivo) dès 14h00 ce jour. Un tournoi de slam vibrant où l'improvisation sera à l'honneur pour célébrer la culture urbaine.

Fara West

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Café-concert avec Edgard Ravahatra

Envie d'une ambiance plus intimiste ? Le chanteur Edgard Ravahatra, accompagné de Manou Radonason, Miaro Tanjona et Jaleki, vous attend au Fara West à 19h00 ce soir. Intitulé « Zany hoe zany », ce concert promet un voyage musical authentique.

La Teinturerie

Savage Boiler Room à l'affiche

Pour les amateurs de sons électroniques et d'énergie pure, la soirée Savage Boiler Room investit La Teinturerie Ampasanimalo à partir de 19h00 ce soir. Avec un line-up éclectique (Aiyana, Melo J, Rajtareh, etc.) et le guest Groundnut_Soul, préparez-vous à danser jusqu'au bout de la nuit.

24e Dimanche Classique

Après-midi classique avec AMI Choir

Pour débuter l'après-midi dominical en douceur demain, direction l'Alliance Française d'Antananarivo pour le traditionnel « Dimanche Classique ». De 16h00 à 17h00, le choeur AMI Choir, sous la direction de Hasina Rakotonindrainy, interprétera des chants a cappella de Francis Poulenc, Stacey Gibbs et bien d'autres. Ce grand moment est ouvert au public, en entrée libre.

Soirée GasyPôra : ciné-débat à La Teinturerie

Clôturez votre week-end avec une réflexion profonde sur l'identité. À 19h30, demain, La Teinturerie Ampasanimalo accueille la soirée GasyPôra. Au programme : projection du film « Inadequate » d'Elya Randrianaivo, suivie d'un débat sur le thème : « L'exil est-il le prix du succès ? » avec Elya Randrianaivo et Raïssa Issouf.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.