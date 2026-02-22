Madagascar: Agenda culturel - Que faire à Tana ce week-end ?

Alliance Française d'Antananarivo

Tournoi Slam Poésie (dédicace en impros)

Pour les amoureux des mots et de la performance, rendez-vous à l'AFT (Alliance Française d'Antananarivo) dès 14h00 ce jour. Un tournoi de slam vibrant où l'improvisation sera à l'honneur pour célébrer la culture urbaine.

Fara West

Café-concert avec Edgard Ravahatra

Envie d'une ambiance plus intimiste ? Le chanteur Edgard Ravahatra, accompagné de Manou Radonason, Miaro Tanjona et Jaleki, vous attend au Fara West à 19h00 ce soir. Intitulé « Zany hoe zany », ce concert promet un voyage musical authentique.

La Teinturerie

Savage Boiler Room à l'affiche

Pour les amateurs de sons électroniques et d'énergie pure, la soirée Savage Boiler Room investit La Teinturerie Ampasanimalo à partir de 19h00 ce soir. Avec un line-up éclectique (Aiyana, Melo J, Rajtareh, etc.) et le guest Groundnut_Soul, préparez-vous à danser jusqu'au bout de la nuit.

24e Dimanche Classique

Après-midi classique avec AMI Choir

Pour débuter l'après-midi dominical en douceur demain, direction l'Alliance Française d'Antananarivo pour le traditionnel « Dimanche Classique ». De 16h00 à 17h00, le choeur AMI Choir, sous la direction de Hasina Rakotonindrainy, interprétera des chants a cappella de Francis Poulenc, Stacey Gibbs et bien d'autres. Ce grand moment est ouvert au public, en entrée libre.

Soirée GasyPôra : ciné-débat à La Teinturerie

Clôturez votre week-end avec une réflexion profonde sur l'identité. À 19h30, demain, La Teinturerie Ampasanimalo accueille la soirée GasyPôra. Au programme : projection du film « Inadequate » d'Elya Randrianaivo, suivie d'un débat sur le thème : « L'exil est-il le prix du succès ? » avec Elya Randrianaivo et Raïssa Issouf.