Afrique: La Fouine rejoint Gazo pour le concert du 10 avril 2026 au Stade Barea

Le concert du 10 avril 2026 au Stade Barea Mahamasina franchit une nouvelle étape avec la confirmation de la participation de La Fouine. Après l'annonce de Gazo, l'artiste rejoint à son tour l'affiche.

Figure emblématique du rap francophone des années 2000 et 2010, La Fouine est considéré comme l'un des piliers du genre. Auteur de multiples albums certifiés et de titres devenus cultes, il a marqué durablement une génération aujourd'hui active et fidèle à son univers. Sa venue à Madagascar est présentée comme un moment de rencontre entre une icône du mouvement urbain et un public ayant grandi avec sa musique.

La date du 10 avril est annoncée comme une configuration particulière, réunissant deux générations du rap francophone sur une même scène. Gazo, identifié comme l'une des voix majeures de la nouvelle vague drill et de la génération Z, partagera l'affiche avec La Fouine, présenté comme une figure fondatrice ayant contribué à façonner les codes du rap moderne. Cette combinaison est décrite comme une plateforme intergénérationnelle capable de fédérer un public large, familial et transversal.

D'autres artistes devraient prochainement rejoindre la programmation afin de renforcer la dimension internationale de la soirée. Les annonces seront dévoilées progressivement.

Au-delà de la performance musicale, l'événement s'inscrit dans la continuité des engagements portés à Madagascar depuis 2024 par l'organisateur. À travers le dispositif Horizon Madagascar, le concert sera accompagné d'actions en faveur de la jeunesse, notamment des initiatives de transmission autour des métiers de l'événementiel, un tremplin dédié aux talents locaux et un accompagnement vers des opportunités professionnelles.

Les billets sont disponibles en ligne sur Ticketplace.io ainsi que dans les points de vente physiques situés à Mass'In Isoraka et Mass'In Ankorondrano. Les informations relatives à la programmation et aux modalités d'accès seront communiquées progressivement sur la page Facebook de l'organisation.