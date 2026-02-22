Madagascar: Colloque sur l'héritage ancestral malgache à l'Université de Tuléar - Appel à participation lancé

21 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

L'Université de Tuléar annonce l'organisation du Colloque international interdisciplinaire « L'Héritage ancestral - Lovan-drazana malagasy à l'épreuve du XXIe siècle : permanences et mutations », qui se tiendra les 1er, 2 et 3 décembre 2026 sur son campus.

Ce rendez-vous scientifique majeur vise à interroger la place des patrimoines ancestraux dans un monde marqué par la modernité et la mondialisation. Les organisateurs rappellent l'importance de replacer l'humain au coeur de l'espace social, en valorisant les traditions malgaches et en les confrontant à d'autres cultures.

Dix axes de réflexion guideront les débats, allant de la sacralité de la vie et de l'oralité à la renaissance socioculturelle et linguistique. Le colloque considère la mondialisation comme un moment de pensée internationaliste et réunira également des chercheurs venus d'horizons variés : Antilles, Brésil, Canada, Chine, Côte d'Ivoire, Cuba, France, Haïti, Inde, Italie, Maurice, La Réunion, Russie et Seychelles.

Les interventions devront être présentées en malgache pour les ressortissants malgaches et en français pour les participants étrangers. Elles devront proposer une analyse originale et comparative, en lien avec les réalités locales ou internationales. La date limite de soumission des propositions est fixée au 30 avril 2026, avec notification des auteurs au plus tard le 30 juin. Ce rendez-vous scientifique se veut un espace de transmission des héritages pour les générations futures.

