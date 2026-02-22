Madagascar: Col Michaël Randrianirina-Marc Ravalomanana - Lutte d'influence dans le Sud entre deux présidentiables

Le numéro Un du Tiako i Madagasikara rencontrera ses partisans venus de toutes les régions et de tous les districts du Sud, ce jour.

Démonstration de force attendue de Marc Ravalomanana ce jour à Toliara

En effet, après Toamasina et Fianarantsoa, le numéro Un du Tiako i Madagasikara rencontrera ses partisans venus de toutes les régions et de tous les districts du Sud cet après-midi au gymnase local. Une rencontre entrant dans le cadre de la redynamisation de son parti en vue des préparatifs des prochaines échéances électorales. Ce sera également l'occasion de la cérémonie de présentation de voeux des Zanak'i Dada dans l'Antsimo Andrefana, Anosy, Androy et Menabe. Mais aux yeux des observateurs, Ravalo organise surtout ces déplacements pour effacer les traces du colonel Michaël Randrianirina.

Ce dernier s'est rendu dans la capitale de l'Atsimo Andrefana il y a tout juste cinq jours pour inaugurer une usine de production d'engrais organiques à Belalanda. Il convient aussi de rappeler que les deux présidentiables se sont déjà rendus successivement à Toamasina, il y a quelques semaines. Lors de son arrivée à Toliara jeudi, l'ancien président Marc Ravalomanana avait été accueilli chaleureusement par les Tuléarois.

Après le départ en exil de son rival politique de toujours, Andry Rajoelina, le numéro Un de l'Empire Tiko est en train de regagner du terrain dans le Sud. Une foule immense s'était rendue à l'aéroport local pour l'accueillir jeudi. Bain de foule, long cortège s'étalant sur plusieurs kilomètres. Ça promet pour le meeting prévu cet après-midi. Dans une ambiance de pré campagne avant la lettre, le Tiako i Madagasikara est en train d'envoyer un message fort à ses adversaires politiques. Un retour en force au pouvoir est envisagé et Ravalo et son équipe sont en train de tout mettre en oeuvre pour y parvenir.

Suspense

Mais le seul problème à ne pas prendre à la légère, c'est que l'ancien parti au pouvoir doit affronter sur son passage l'actuel homme fort du pays, le colonel Michaël Randrianirina, qui est natif de la province de Toliara. Même s'il continue d'entretenir le suspense par rapport à sa candidature à la prochaine élection présidentielle, tout semble indiquer que le président de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM) entend briguer un mandat électif. Toutes ses actions et tous ses déplacements montrent clairement qu'il est en train de s'y préparer.

Bon nombre d'observateurs estiment d'ailleurs que l'officier du CAPSAT dispose désormais de tous les atouts et que tous les ingrédients sont réunis pour réussir son coup politique. D'autant plus qu'en face, confronté à des difficultés pour concrétiser la réouverture de son entreprise TIKO S.A., Marc Ravalomanana risque d'être limité financièrement. En tout cas, en termes de financement électoral, il ne pourra certainement pas rivaliser avec le PRRM, qui est en bonne voie pour être le candidat soutenu par la Russie lors de la prochaine course à la magistrature suprême.

En tout cas, tout ce qui se passe sur le terrain montre qu'une lutte d'influence est en train de naître dans le Sud entre deux potentiels candidats à l'élection présidentielle. Cette rivalité latente entre deux anciens compagnons de lutte au sein du mouvement pour la refondation risque aussi de provoquer un duel à distance entre Siteny Randrianasoloniaiko et le colonel Rabe Jules, qui sont deux personnalités influentes dans l'Atsimo Andrefana.