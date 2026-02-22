Madagascar: Dilemme... colonélien

Lors de sa rencontre avec les membres de la diaspora malgache à Moscou, le Colonel au béret vert a annoncé la... couleur en rappelant que la Russie était le seul pays à venir les voir au CAPSAT.

Si ce n'est pas un aveu d'ingérence d'une puissance étrangère dans le « tolona », ça lui ressemble. En effet, l'ingérence désigne le fait, pour un État ou une organisation internationale, de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays, sans le consentement de ce dernier, c'est-à-dire sans le feu vert du pouvoir légalement en place. L'ingérence ou l'immixtion va à l'encontre de la notion de « pleine et entière souveraineté de l'État ».

Et ce, au regard du droit international qui régit les relations entre États aux fins de garantir notamment des rapports pacifiques, quand bien même cela ne serait pas toujours appliqué ni respecté, pour ne prendre que l'exemple du conflit armé entre l'Ukraine et la Russie ou de l'opération militaire de la Russie en Ukraine. La guerre fait également rage sur le plan terminologique.

Cela dépend du camp dans lequel on se trouve. Dilemme cornélien, pour ne pas dire... colonélien, pour le nouvel homme fort du pays, qui confirme son virage vers les BRICS après avoir été reçu tour à tour par Cyril Ramaphosa à Mahlamba Ndlopfu, à Pretoria, et par Vladimir Poutine au Kremlin, à Moscou. Il ne lui reste plus qu'à se rendre au Brésil, en Inde et en Chine pour bâtir la Refondation avec les BRICS.

En attendant, le locataire d'Iavoloha est prévu de se rendre à Paris, où il sera reçu par le maître de l'Élysée. Sauf changement de programme au lendemain de son accueil au Kremlin, où il était question de renforcement de la coopération militaire entre les deux pays, dans la suite logique de la visite, pour ne pas dire de l'ingérence, au CAPSAT, qui était à Madagascar ce que la Révolution d'Octobre fut à la Russie. Toutes proportions gardées.