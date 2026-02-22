Sénégal: Harmonisation de la communication gouvernementale - Marie rose Faou Faye impulse un plan ambitieux et inclusif

La Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et Porte-parole du Gouvernement, Madame Marie Rose Khady Fatou Faye, a réaffirmé l'importance cruciale d'une communication gouvernementale harmonisée, cohérente et performante pour informer et faire comprendre l'action publique aux citoyens.

Dans une intervention récente, la porte-parole a insisté sur le fait que la communication gouvernementale est devenue un outil stratégique primordial dans le contexte actuel. Elle permet non seulement d'informer les populations, mais surtout de leur donner les clés pour saisir le sens et l'impact des politiques menées par l'exécutif.

Vers un plan d'action opérationnel concret

Pour atteindre cet objectif, les autorités ont initié une large concertation, réunissant l'ensemble des acteurs clés du secteur. L'enjeu principal est d'élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action opérationnel clair, partagé et efficace, capable d'assurer une transmission fluide et impactante de l'information publique.

Parmi les structures mobilisées figurent : le Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (BIC-Gouv) ; la Direction de la communication du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique ; les Directions générales des médias publics, notamment la RTS, le quotidien "Le Soleil" et l'Agence de Presse Sénégalaise (APS) ; des représentants de plusieurs ministères, agences et du ministère d'État chargé du suivi de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Cette mobilisation vise à garantir un alignement stratégique entre la communication gouvernementale et les grandes priorités de développement du pays à l'horizon 2050.

Clarifier les rôles, renforcer les moyens, crédibiliser l'information

Madame Faye a particulièrement mis l'accent sur la nécessité de redéfinir et affiner les rôles de chaque acteur impliqué. Il s'agit d'éviter les doublons, de mieux cadrer les responsabilités et de permettre à chacun d'exercer pleinement sa mission dans un cadre clair et concerté. «Il faut que chacun soit conscient du rôle qu'il doit jouer dans ce schéma opérationnel», a-t-elle déclaré, soulignant l'importance d'accorder aux structures concernées les moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

L'autre enjeu majeur consiste à trouver le juste équilibre entre information publique objective et promotion de l'action gouvernementale, tout en préservant la crédibilité et l'indépendance éditoriale des médias publics.

Une ambition nationale... et internationale

La stratégie en cours de définition ne se limite pas au territoire national. Elle ambitionne de toucher l'ensemble des cibles internes (citoyens, acteurs économiques, administrations) ; les publics internationaux, notamment en matière d'attractivité économique et d'image du Sénégal ; les investisseurs étrangers, en synergie avec des structures comme l'APIX. L'objectif affiché est de positionner le Sénégal de manière cohérente et compétitive sur la scène communicationnelle mondiale, dans un environnement géopolitique en pleine mutation.

En initiant cette dynamique inclusive et opérationnelle, Madame Marie Rose Khady Fatou Faye et le gouvernement entendent faire de la communication un véritable levier de gouvernance moderne, de transparence et de confiance entre l'État et ses citoyens. Un chantier stratégique qui s'inscrit pleinement dans la vision de rupture et de transformation portée par l'actuel exécutif.