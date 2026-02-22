Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Mme Yassine Fall, a présidé hier, vendredi 20 février 2026, la cérémonie solennelle de rentrée judiciaire du Ressort de la Cour d'appel de Saint-Louis.

C'est à l'initiative de l'Union des Magistrats du Sénégal (UMS) qui a décidé de décentraliser l'organisation de ces cérémonies solennelles de rentrée judiciaire. Cette première est placée sous le thème "La modernisation du service publique de la Justice à l'ère du numérique". Le Garde des Sceaux annonce également le lancement sous peu de différentes initiatives nationales par rapport à l'accès à des services judiciaires.

Le Palais de Justice de Saint-Louis a abrité hier, vendredi 20 février 2026, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, la cérémonie solennelle de rentrée judiciaire du Ressort de la Cour d'Appel qui couvre les régions administratives de Saint-Louis, Louga et Matam ; soit une superficie de 37,5% du territoire national. Cette initiative, menée par l'Union des Magistrats du Sénégal (UMS), vise à rapprocher la justice des populations locales. La cérémonie a réuni divers acteurs judiciaires, sociaux, économiques et religieux. Elle est placée sous le thème «La modernisation du service publique de la justice à l'ère du numérique». Les acteurs ont fait part de la nécessité de maîtriser cet outil tout en protégeant les citoyens, les données personnelles entre autres.

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Mme Yassine Fall, qui a présidé l'audience solennelle, a rappelé les progrès significatifs faits par son département dans la digitalisation des services publics et annonce des initiatives nationales prévues pour améliorer l'accès aux services judiciaires, notamment à Saint-Louis. «Les sujets qui ont été discutés, les présentations, mais aussi la représentation de toute tous les acteurs sociaux, économiques, religieux, coutumiers, traditionnels qui sont venus se joindre à nous en plus de la famille judiciaire pour célébrer cette journée, pour aussi lancer la rentrée.

C'est une nouvelle initiative que l'Organisation des Magistrats du Sénégal a eu vraiment à savoir de décentraliser cette cérémonie solennelle qui ne se faisait qu'à la capitale à Dakar. Et nous pensons que c'est une très bonne initiative parce que cela rapproche d'abord toute la population des ressorts avec la Justice, mais aussi on est en mesure de traiter, de discuter, d'échanger», a dit Mme Fall, exprimant ainsi sa joie d'être venue présider cette cérémonie.

Parlant du thème, elle dira que c'est d'actualité par rapport à la digitalisation des systèmes judiciaires. «Vous savez, les présentations l'ont dit, comme nous le savons aujourd'hui, le digital est quelque chose qui est au centre de tout, de la vie politique, de la vie sociale, de la vie économique des pays. Et c'est un instrument très important aussi dans la recherche de la preuve, mais aussi c'est un instrument qu'il faut d'abord maîtriser, mais aussi il y a des gardes-fous à mettre afin qu'on puisse faire en sorte que la protection même des citoyens soit quelque chose qui soit très importante.

C'est pour nous un très grand plaisir aussi d'annoncer que, au niveau du ministère de la Justice, nous avons fait des progrès très importants par rapport au service, par rapport à la digitalisation. Je pense que notre ministère est l'un des ministères qui est le plus en avance dans cet effort de digitalisation du service public », a-t-elle précisé.