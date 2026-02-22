Sénégal: Ousmane Sonko face aux députés Suspense autour de la participation de l'opposition

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, et son gouvernement sont attendus à l'Assemblée nationale, le mardi 24 février 2026, pour répondre aux questions d'actualité des députés.

Cependant, contrairement à la précédente séance de face à face avec les députés du 28 novembre 2025 pour des questions d'actualité au Gouvernement, où une partie du camp adverse notamment, le groupe Takku-Wallu dirigée par Me Aissata Tall Sall ainsi que les députés non inscrits avaient très tôt annoncé ne pas prendre part à la séance encore moins accueillir le chef du Gouvernement et sa délégation, l'opposition parlementaire maintient le suspense quant à sa participation aux echanges de mardi prochain.

Les séances de questions d'actualité au gouvernement s'inscrivent dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale par le parlement, conformément à l'article 104 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est aussi une occasion pour le Premier ministre Ousmane Sonko de défendre les grandes orientations de la politique étatique et répondre aux préoccupations des élus. Surtout que le pays souffre toujours des conséquences de la révélation de la dette dite cachée héritées de l'ancien régime de Macky Sall.