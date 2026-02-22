Le Premier ministre, Ousmane Sonko, et les membres de son gouvernement sont attendus à l'Assemblée nationale, le mardi 24 février prochain, pour une séance de questions d'actualité qui s'annonce tendue. Ce face à face entre le gouvernement et les députés, représentants du peuple, intervient dans un contexte de crise universitaire, avec la mort d'un étudiant en 2e année de médecine à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, les grèves dans les secteur de la santé et de l'éducation avec l'alliance And Guesseum et le G7 qui en sont leur énième plans d'actions. Sûrement des députés ne manqueront pas d'aller outre les questions écrites et/ou orales déjà adressées à l'exécutif pour évoquer l'actualité liée aux dossiers judiciaires dont l'affaire de présumés homosexuels et l'État qui engage la réforme du Code pénal pour le durcissement des peines contre les coupables d'actes contre nature

Ousmane Sonko fera à nouveau face aux députés. Le Premier ministre et son gouvernement sont attendus à l'Assemblée nationale, le mardi 24 décembre 2026, pour répondre aux questions (d'actualité) des parlementaires. Ente autres actualités au menu, la situation tendue dans les universités et ISEP avec des mouvements d'humeurs des étudiants qui ont résulté, a Dakar, par la mort d'un étudiant en 2e année de médecine lors d'affrontements avec les Forces de l'ordre, il y a plus d'une semaine. Des médias informent déjà que, selon des sources proches de la Primature, les députés vont notamment interpeller le chef du gouvernement et son équipe sur les mesures préconisées pour résoudre la crise universitaire et sur l'enquête concernant le décès de l'étudiant Abdoulaye Bâ, décédé lors des manifestations estudiantines.

La question de la bourse des étudiants, avec le malentendu sur la question des rappels que les bénéficiaires croient supprimés alors que les autorités parlent de rééchelonnement pour permettre à l'étudiant de percevoir son dû 12 mois sur 12 et en adéquation avec l'année universitaire, sera également au coeur des débats. Y compris d' autres revendications des étudiants réclamant une amélioration de leurs conditions de vie et d'étude.

Au-delà des de la situation dans les universités, la paralysie de l'école avec les syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation réunis au sein du G7 qui déroule, jusqu'à hier vendredi, ses plans d'actions marquées par des débrayages suivis de grèves totales presque chaque semaine ainsi que la série de mouvements d'humeur des syndicats de la santé regroupés autour de l'alliance And Guesseum risquent d'occuper une place de choix aussi dans les échanges.

En outre, l'actualité obligé, la question de homosexualité, avec des vagues d'arrestation dans deux dossiers dont l'un concerne un réseau entretenu par un français, pourrait également s'inviter aux débats. ce n'est pas tout. Les députés pourraient également soulever la question de la criminalisation de l'homosexualité, un sujet qui fait débat au Sénégal et qui a déjà provoqué des tensions au sein de la société sénégalaise. Les affaires judiciaires liées à l'homosexualité présumée se multiplient ces derniers temps, et les députés vont certainement demander des explications au gouvernement sur sa position sur ce dossier.

Se préparant pour terrain bien connu, pour avoir été député et fait face aux représentants du peuple à plusieurs reprise pour ce genre d'exercice, cette séance sera une autre occasion pour le Premier ministre et son gouvernement de démontrer sa capacité à gérer les dossiers sensibles et à répondre aux préoccupations des Sénégalais, dans le strict respect du "jub, jubal, jubbanti" qui fonde l'action gouvernementale. Les députés quant à sont attendus à assurer pleinement leurs missions, dont le contrôle de l'action gouvernementale, sans complaisance partisane, pour le bien du peuple qu'ils représentent. Quitte à mettre la pression sur le gouvernement pour obtenir des réponses claires et des promesses d'engagement pour résoudre les problèmes qui assaillent le pays.

Quid de la polémique née du soutien présumé (ou non) de l'État du Sénégal, a travers le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye à la candidature de l'ancien président Macky Sall, au poste de Secrétaire général des Nations Unies? Candidature qui sera encouragée par l'Union Africaine (UA) La séance ne sera donc pas de tout repos, ce mardi, à l'Assemblée nationale.

