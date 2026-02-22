Le marché Ndoumbé Diop de Diourbel est bien approvisionné en denrées alimentaires en cette période de Ramadan et de Carême. Toutefois, les ménagères jugent peu abordables les prix des denrées alimentaires notamment des produits comme l'oignon, la pomme de terre...

Le marché Ndoumbé Diop de Diourbel est bien approvisionné en denrées alimentaires de forte consommation pendant le mois béni de Ramadan et le Carême. Il s'agit, entre autres, de la pomme de terre, de l'oignon, de la viande, du sucre ou des dattes. En ce qui concerne le prix de l'oignon, on note une certaine hausse contrairement à la pomme de terre. Le kilogramme (kg) d'oignon local se négocie entre 450 à 500 FCFA, alors que, pour l'oignon importé, le prix au kg varie entre 600 et 700 FCFA.

Cette dame rencontrée explique : «tous les produits vendus au marché ont connu une hausse. Les prix de l'oignon et de la pomme de terre ont augmenté. Le kg de d'oignon qui se vendait à 500 FCFA se négocie actuellement à 700 FCFA".

Madame Penda soutient le contraire. "Les prix ont connu une certaine baisse".

Pour Abdoulaye Diop, commerçant plus connu sous le nom de Serigne Diop, les prix de l'oignon et de la pomme de terre sont abordables.

La hausse du prix de l'oignon s'explique, en grande partie, par l'arrêt précoce des importations, alors que l'oignon local n'est pas arrivé à maturité, selon Rawane Mbaye, un autre commerçant d'oignon.

Un autre problème concerne l'approvisionnement en poulets de chair.

Pour Mme Diop née Maguette Faye, vendeuse de poulet de chair de son état, leur activité marche au ralenti. Le carton de poussin coûte 35.000 FCFA. Le sac d'aliment se vend à 19.000 FCFA, alors qu'il faut 4 sacs pour terminer la production avicole.