Sénégal: Marché carbone au Sénégal - Dakar pose les bases d'un cadre réglementaire national

21 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Jean Pierre MALOU

Le Sénégal engage une nouvelle phase de sa politique climatique. Un atelier de consultation a réuni des représentants de ministères sectoriels, de la société civile, du secteur privé et des collectivités territoriales s'est tenu jeudi dernier à Dakar, afin d'élaborer le futur cadre juridique et réglementaire du marché carbone national.

La rencontre organisée conjointement par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et l'Agence belge de coopération internationale (Enabel), a permis d'examiner un projet de décret présenté comme un texte fondateur. « Ce décret est un instrument stratégique de souveraineté climatique et économique », a déclaré Ababacar Dieng, conseiller technique au ministère, précisant que l'objectif vise à sécuriser les investissements liés au carbone, de préserver les intérêts nationaux et d'assurer la crédibilité des crédits carbone sénégalais sur les marchés.

L'ambition claire énoncée est de positionner le Sénégal comme une référence africaine en matière de gouvernance climatique. Plusieurs étapes ont été franchies, notamment l'élaboration d'une stratégie nationale sur les mécanismes de coopération carbone, le renforcement des capacités des acteurs publics et privés, ainsi que le développement d'outils techniques assurant transparence et intégrité environnementale.

Pour sa part, le directeur pays d'Enabel, Abou El Mahassine Fassi-Fihri, a salué la qualité de la démarche consultative engagée. Il a souligné qu'un accord opérationnel est en cours de co-construction avec la Direction du changement climatique pour définir concrètement les fondements de ce marché. Il a également exprimé l'espoir que le décret qui en découlera serve de modèle non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour l'ensemble des pays de la sous-région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour rappel, le marché carbone repose sur un mécanisme de commercialisation de droits d'émission de gaz à effet de serre, afin d'inciter les entreprises à réduire leur empreinte carbone en rendant la pollution financièrement coûteuse.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.