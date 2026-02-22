Sénégal: Kaolack - Meurtre atroce d'une fillette de 9 ans - L' APROFES dénonce et réclame justice dans toute sa rigueur

21 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Abdoulaye Fall

Par la voix de sa coordonnatrice et responsable du Centre d'écoute et d'orientation, Mme Ndèye Dieumb Diagne, l'Association pour la promotion de la femme sénégalaise (APROFES) se dit plongée consternée, éprouvant une immense douleur, lorsqu'elle a appris la mort de la fille S.Sow sauvagement violée et tuée pendant la nuit du mardi 17 au mercredi 18 février dernier, dans le quartier Kanda Fodé Bayo.

Pour l'APROFES, cet acte d'une barbarie inqualifiable, qui choque la conscience collective, interpelle tous les citoyens de ce pays. Aucune société ne peut rester silencieuse face à une telle violence, surtout lorsqu'elle a directement visé un enfant, symbole d'innocence et d'avenir.

Ainsi, au nom de l'APROFES, organisation réputée par son engagement dans la lutter contre les violences basées sur le genre, la coordinatrice de la Cellule d'écoute et d'orientation condamne avec une grande fermeté cet acte ignoble. Exprimant sa compassion profonde et ses condoléances à la famille de la victime et toute la communauté de Kahone, l'Association pour la promotion de la femme sénégalaise constate que ce drame rappelle une fois de plus l'urgence de renforcer la prévention et la protection des enfants contre les formes de violences qu'ils sont entrain de subir à outrance dans le pays.

Alors, partant de cette sensation, ladite association souligne pour autant l'obligation d'intensifier la sensibilisation communautaire et briser le silence contre les violences intra-domiciliaires et promouvoir les mécanismes d'Alerte précoce et d'accompagnement des victimes. Dans cette affaire, elle appelle les autorités sécuritaires et judiciaires à apporter toute la lumière et appliquer la loi dans toute sa rigueur.

