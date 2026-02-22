Madagascar: Sécurité et défense - Madagascar et la Russie renforcent leur coopération

La coopération dans le domaine militaire est l'un des grands axes de partenariat discutés durant la visite officielle du Chef de l'État, en Russie. Il estime que la coopération avec l'armée russe permettra de renforcer l'armée malgache.

La défense et la sécurité. Ces secteurs régaliens et stratégiques ont été parmi les sujets de coopération bilatérale discutés durant la visite officielle du colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, en Russie.

"Nous pensons que la coopération avec l'armée russe permettra de renouveler les équipements et les armements, et de renforcer le savoir-faire de l'armée malgache", affirme notamment l'homme fort de l'État dans une interview qu'il a accordée à la chaîne d'information internationale financée par l'État russe, Russia Today (RT). Une interview enregistrée avant de rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine, jeudi.

Du côté des autorités russes, justement, cette coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense est vraisemblablement la plus importante des points discutés avec Madagascar. De toutes les réunions de travail qui se sont tenues entre des membres du gouvernement malgache ayant été du voyage en Russie et leurs homologues russes, seule celle entre le général Ely Razafitombo, ministre des Forces armées, et Andreï Belooussov, ministre de la Défense russe, a été reprise par RT.

"Au cours de l'entretien, les deux parties ont abordé les domaines de coopération actuels et futurs entre les ministères de la Défense russe et malgache et ont défini les modalités de leur mise en oeuvre", rapporte ainsi Russia Today. Comme le rappelle le colonel Randrianirina, les relations bilatérales entre Madagascar et la Russie, y compris dans le domaine militaire, remontent à l'époque de l'ancienne Union soviétique ou URSS.

Du temps de la 2e République, la Russie avait fourni des équipements militaires et des armes à l'armée malgache. Il y a les AK-47 ou Kalachnikov que les éléments de l'armée, mais aussi des autres corps des Forces de défense et de sécurité (FDS), utilisent encore jusqu'à nos jours. Il y a eu aussi le fameux MiG-21. Hors service depuis plusieurs années, l'aéronef n'est plus qu'une relique exposée à l'entrée de la base aérienne d'Arivonimamo.

"Il n'y a pas encore eu d'acte mettant fin à cette coopération militaire avec la Russie", indique un officier général contacté. Il ajoute que, "outre la fourniture d'équipements et d'armes, le point fort de cette coopération était surtout dans la formation". Il note aussi que l'État malgache n'achète pas ces équipements, en mettant néanmoins un bémol sur le fait que "comme dans tout partenariat, il y a toujours des contreparties", sans plus de précision.

Stratégie géopolitique

Dans la dynamique de la relance du partenariat bilatéral avec la Russie, le colonel Randrianirina a fait part, sur la chaîne RT, de la volonté de son administration de rebooster la coopération militaire. "La coopération entre Madagascar et la Russie remonte à l'époque de l'URSS. Cette coopération s'est ensuite un peu refroidie. Il est clair, pourtant, que l'armée malgache n'utilise que des armes et des équipements russes jusqu'à maintenant", argue-t-il alors.

Depuis la prise de pouvoir du colonel Randrianirina, le partenariat militaire avec la Russie a de nouveau le vent en poupe. En décembre, une cargaison d'armes et d'équipements militaires, dont des drones, a été livrée par avion cargo. Les éléments du Régiment de la garde présidentielle (RGP), particulièrement les éléments d'élite du Groupement des forces spéciales d'intervention (GFSI), en sont les premiers destinataires.

En janvier, cent quarante instructeurs militaires russes sont arrivés dans la Grande île pour former à l'utilisation de ces nouveaux équipements, et également former les éléments de l'armée. En réponse à la journaliste de RT, le Chef de l'État a, par ailleurs, cité la livraison d'un hélicoptère Mi-8 et de camions destinés, dans un premier temps, à la réponse d'urgence post-cyclonique. Selon un communiqué de la présidence de la Refondation de la République, publié mercredi, ils seront ensuite affectés à la lutte contre l'insécurité.

Il pourrait s'agir des premiers pas du renforcement des coopérations actuelles et futures, discutées entre le général Razafitombo et Andreï Belooussov. Pour les autorités russes, le partenariat sécuritaire et militaire est un axe important de sa stratégie géopolitique. Une arme de séduction vis-à-vis des États africains, notamment.

Justement, une des questions posées par la journaliste de RT au locataire d'Iavoloha porte sur le fait que le renforcement des liens avec la Russie ne risque-t-il pas de froisser les Occidentaux. "Je pense que la coopération avec la Russie ne posera pas de problèmes aux pays occidentaux", est la réponse du colonel Randrianirina. Il rappelle, cependant, que "lorsque nous avions pris le pouvoir le 14 octobre, la Russie a été le seul État étranger à être venu à notre rencontre".

À la question, "pensez-vous que dans le contexte actuel, une coopération avec la Russie et les pays occidentaux est possible ?", il répond, "nous pensons que c'est possible. Les Malgaches sont un peuple de paix et de fraternité. Nous n'excluons aucun pays. S'il est possible de coopérer avec un pays, nous ouvrons toujours nos portes. Cela ne nous pose pas de problème puisque Madagascar est ouvert à tous les pays du monde et tous les pays peuvent coopérer avec nous".