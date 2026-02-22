Madagascar: Natation - Campionnat de Madagascar - Baritiana et Océane actualisent des meilleurs chronos

Un record national et deux meilleures performances ont été enregistrés lors de la première journée des championnats de Madagascar des jeunes, jeudi à l'ANS à Ampefiloha.

Premiers championnats des jeunes séparés de ceux des seniors. Un record national et deux meilleures performances ont été enregistrés lors de la première journée des championnats de Madagascar des jeunes à la piscine de l'Académie Nationale des Sports à Ampefiloha, jeudi. Le sommet national s'étale du jeudi au samedi.

Deux nageurs du club Managing, Baritiana Mathieu Andriampenomanana et Océane Rakotonanahary, ont été les artisans de ces performances. Baritiana actualise son propre record et la meilleure performance des juniors en 400 m quatre nages, de 5:01,37 contre 5:02,50 effectués en décembre de l'an passé. Ce dernier est engagé dans sept épreuves durant les trois jours. « Je me suis bien préparé et j'ambitionne de battre les records ou, pire, de les rapprocher puisque j'en suis l'auteur (...) Je n'ai pas pu battre des records dans d'autres épreuves, peut-être que je n'étais pas bien échauffé », confie Baritiana. Il ambitionne d'intégrer la sélection pour le prochain championnat d'Afrique et le championnat du monde.

L'expatriée de Dubaï, Océane Rakotonanahary, licenciée au club du Managing, est de passage au pays et participe pour la troisième fois au championnat national. Océane a, de son côté, actualisé la meilleure performance en 50 m brasse catégorie cadette U17, avec un temps de 35:59 contre 36:22, ancien record établi par Finaritra Razakatiana en mai 2024.

Ce sommet national est réservé aux moins de 19 ans, des juniors aux poussins et avenirs. Ce championnat servira de présélection de nageurs pour les championnats d'Afrique à Accra, au Ghana, du 6 au 10 mai, ainsi que pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse U17, du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, au Sénégal. La fédération envisage d'envoyer vingt nageurs, dix garçons et dix filles, à la joute africaine.

Comme d'habitude, le test de classement se déroule en marge du championnat. « Les mieux classés représenteront le pays à ces sorties. Pour les JOJ, le World Aquatics établit son propre classement et les bénéficiaires du stage de l'an passé, à savoir Tendry et Marie Ange, sont mieux placés. Nous présélectionnerons de notre côté les trois mieux classés nationaux, mais la décision finale reviendra au comité olympique », a précisé le directeur technique national, Vony Andriamanantena.

Au total, quatre cent dix-huit nageurs sont engagés à ce sommet national. Ils sont issus de trente clubs des sept ligues existantes, en l'occurrence Analamanga, Alaotra-Mangoro, Vakinankaratra, Atsinanana, Boeny, Matsiatra-Ambony et Vatovavy.