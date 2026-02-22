Madagascar: Toamasina - Les opérateurs proposent des mesures fiscales

21 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

À Toamasina, le cyclone Gezani a laissé des traces profondes dans le tissu économique local.

Face à cette situation, les entreprises se mobilisent et proposent des mesures concrètes pour se relever. Lors d'une rencontre organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Toamasina (CCIT), elles ont insisté sur l'importance d'un allègement fiscal temporaire pour garder la tête hors de l'eau.

Parmi les solutions avancées, l'exonération provisoire de l'impôt sur les revenus salariaux (IRSA) arrive en tête. Les professionnels estiment que cet allègement permettrait de préserver la trésorerie des entreprises pour reconstruire leurs infrastructures et maintenir les emplois, plutôt que de payer des impôts en urgence. Les exportateurs, notamment ceux du Groupement des exportateurs de litchis, souhaitent que ces mesures fiscales s'accompagnent de garanties bancaires pour sécuriser leurs activités sur le long terme.

Pour la CCIT, il ne s'agit pas seulement de répondre à la crise, mais de mettre en place des outils durables pour relancer rapidement les entreprises. Le secteur touristique, lui aussi affecté, réclame un plan combinant aides fiscales et investissements pour restaurer ses infrastructures et attirer à nouveau les visiteurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Banque mondiale rappelle que protéger l'emploi et soutenir la production sont essentiels pour un redressement solide. Pour les acteurs de Toamasina, ces mesures fiscales et dispositifs de soutien ne sont pas un simple secours, mais comme le moteur d'une reprise durable, permettant à la ville portuaire de retrouver son dynamisme économique et touristique.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.