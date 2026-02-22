Madagascar: Analamanga - La météo annonce le retour des fortes pluies

De fortes pluies orageuses sont attendues dans les prochains jours sur Analamanga, selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie, avec des cumuls pouvant atteindre 80 mm en 24 heures. Plusieurs districts, dont Antananarivo et ses environs, sont placés en vigilance jaune.

Les pluies orageuses feront leur retour sur une grande partie du pays au cours des trois prochains jours. L'annonce a été faite hier par la Direction générale de la météorologie.

« Les cumuls de précipitations pourraient atteindre entre 40 et 80 mm en 24 heures dans certains districts des Hautes Terres centrales », précise Lahatra Mampionona, prévisionniste, dans le bulletin météorologique sur trois jours, publié hier par le service.

Dès ce jour, les districts d'Anjozorobe, d'Antananarivo Renivohitra, d'Antananarivo Avaradrano, d'Antananarivo Atsimondrano, d'Ambohidratrimo, d'Andramasina, de Manjakandriana et d'Ambatolampy sont concernés. La région Alaotra-Mangoro sera touchée à son tour demain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les autorités redoutent des perturbations dans les activités quotidiennes. Des accumulations d'eau sont attendues dans les zones basses et inondables. Les rivières pourraient connaître une montée rapide.

Vigilance

Des glissements de terrain et des dégradations de routes sont également à craindre dans les secteurs fragiles. Les districts des Hautes Terres centrales sont placés en vigilance jaune, tandis que la région Alaotra-Mangoro est en vigilance verte. La population est appelée à suivre attentivement les consignes des autorités locales

Face à ces prévisions, la vigilance est de mise. Plusieurs quartiers ont déjà été envahis par les eaux depuis les dernières pluies, notamment Andravoahangy, Andavamamba, Anosibe Angarangarana, Anosizato, ainsi que d'autres secteurs. Certains habitants vivent encore les pieds dans l'eau. À Antananarivo, de nombreux réseaux d'assainissement restent obstrués, ralentissant l'écoulement des eaux dans les quartiers bas à chaque forte averse.

L'Autorité de protection contre les inondations dans la plaine d'Antananarivo (APIPA) indique que les travaux préventifs et le nettoyage des canaux d'évacuation sont déjà en cours et se poursuivent. Ces opérations d'assainissement sont menées régulièrement avant chaque saison des pluies. Elles n'ont toutefois pas suffi à empêcher les inondations récurrentes dans la capitale et ses environs. Les techniciens pointent notamment les remblais et les constructions illicites érigés sur les canaux d'évacuation, considérés comme l'une des principales causes des inondations dans le Grand Tana. Leur suppression est jugée indispensable pour réduire durablement les risques.

De leur côté, les sapeurs-pompiers appellent les habitants à vérifier l'état de leurs habitations, en particulier les maisons anciennes, afin de prévenir tout risque d'effondrement. Les riverains des quartiers en hauteur, notamment du côté de la colline de Manjakamiadana, sont également invités à faire preuve de vigilance face aux risques de glissements de terrain et d'éboulements de rochers.