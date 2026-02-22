Madagascar: Aménagement - Des travaux d'assainissement réalisés sur la voie rapide Tsarasaotra-Talata Volonondry

21 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Les travaux de construction de la voie rapide Tsarasaotra-Talata Volonondry avancent à un rythme soutenu.

Sur le terrain, toutes les équipes techniques en charge du projet multiplient les interventions sur différents fronts. Lors de notre passage sur place hier, plusieurs types de travaux sont réalisés en parallèle.

Les engins lourds, dont des pelles mécaniques, cassent et chargent de gros blocs de pierre dans des camions pour fournir les matériaux nécessaires à la construction. Une niveleuse et un compacteur préparent la plateforme routière, tandis qu'un camion-citerne arrose régulièrement le sol pour limiter la poussière et faciliter le compactage.

En même temps, les équipes se concentrent sur la réhabilitation et le renforcement des accotements, une étape essentielle pour stabiliser la chaussée. Les ouvrages et les travaux d'assainissement occupent également une place prioritaire afin de garantir une bonne évacuation des eaux et prévenir les dégradations futures. La mise en place du séparateur central est en cours, renforçant la sécurité et l'organisation de la circulation une fois la voie ouverte.

