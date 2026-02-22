Madagascar: Rugby À XV - Dames - SC Besarety part favori devant RCT Soavimasoandro

La sixième journée du championnat de Madagascar féminin mettra aux prises dimanche le leader SC Besarety et RCT Soavimasoandro, dans un affrontement qui s'annonce largement à l'avantage des championnes en titre, à partir de 9 heures au stade Makis Andohatapenaka. Multiples championnes de Madagascar, les rugbywomen du SCB restent invaincues depuis sept saisons consécutives. Pour l'exercice en cours, elles ont déjà disputé cinq rencontres, toutes soldées par des victoires nettes, confirmant leur statut de favorites incontestées.

En face, le RCT Soavimasoandro présente un parcours plus contrasté. Les joueuses de RCTS ont enregistré deux succès : une large victoire 80-0 face à FTVL le 25 novembre 2025, puis un succès plus disputé contre UASC (27-22) le 7 décembre. Mais elles ont également concédé trois lourdes défaites, notamment face à FTM (7-48), SC Besarety (10-80) et FTFA (29-79), illustrant les difficultés du club à rivaliser avec les grosses cylindrées du championnat.

Rouleau compresseur

Le match référence entre les deux équipes reste la finale de la Coupe de Madagascar disputée en septembre dernier. Ce jour-là, RCTS avait pourtant donné du fil à retordre au champion en titre, avant de s'incliner de justesse sur le score de 22-29.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Besarety avait été mis en difficulté en début de rencontre, manquant plusieurs occasions, avant d'ouvrir enfin le score à la 32e minute (7-5). Juste avant la pause, Zouanah inscrivait un deuxième essai, permettant à SCB de virer en tête (12-5), malgré deux cartons jaunes concédés.

Depuis, la dynamique a rapidement tourné en faveur de Besarety. Soavimasoandro a perdu sa combativité légendaire et peine à retrouver son niveau de jeu. La forme physique de Véronique Rasoanekena, pièce maîtresse de l'équipe, constitue également un facteur déterminant. Diminuée après la Coupe d'Afrique de rugby à VII, elle évolue avec prudence et ne peut plus apporter toute son influence sur le jeu.

Une fois ce pilier neutralisé, RCTS montre rapidement ses limites face au jeu puissant et structuré de Besarety. Le SCB, véritable vivier de l'équipe nationale Makis dames, aussi bien en rugby à VII qu'en rugby à XV, dispose d'un effectif riche, expérimenté, rouleau compresseur et habitué aux grands rendez-vous.

Sauf surprise, ce duel de la sixième journée devrait donc tourner à l'avantage des championnes en titre, bien décidées à poursuivre leur sans-faute et à renforcer encore leur domination sur le rugby féminin malgache.