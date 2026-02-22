Madagascar: Circulation - Une nouvelle route reliera la Rocade Est à Ambatobe

Un tronçon de la glissière de sécurité sur la Rocade Est a été démoli récemment.

Il va laisser place à un nouveau projet routier. Selon le ministère des Travaux publics, une nouvelle voie viendra connecter cette infrastructure directement à Ambatobe. « Ce projet permettra de raccourcir le trajet pour les automobilistes souhaitant rejoindre Ambatobe depuis Ambohimahitsy, et inversement », explique la source ministérielle hier. Les travaux ont débuté il y a une semaine et sont prévus s'achever aux alentours des mois de juin-juillet.

Dans le cadre de ce chantier, de nouveaux tronçons de route seront aménagés, partant de la Rocade Est vers Soamanandrarina. Un tronçon de la glissière de sécurité du sens inverse est prévu d'être démoli, aussi, pour la sortie des véhicules en provenance d'Ambatobe. Par ailleurs, la route sera bitumée depuis ce nouveau tronçon jusqu'à Ambatobe, au niveau du carrefour venant d'Ambatobe et reliant la sortie de Betsizaraina. Au total, ce projet prévoit l'enrobage d'environ 12 km de route, selon encore le ministère des Travaux publics.

Ce projet s'inscrit dans un plan plus large de modernisation du réseau routier urbain et se propose comme solution aux embouteillages sur cet axe. Mais va-t-il réussir à désengorger le trafic sur la rocade et à Analamahitsy aux heures de pointe ?