Madagascar: Judo - Championnats d'Analamanga - Les cadors confirment chez les seniors

Coup d'envoi hier des championnats d'Analamanga de judo qui s'étalent sur trois jours au gymnase d'Ankorondrano. Les habitués à la plus haute marche du podium ont confirmé leur suprématie chez les seniors. Nombreux grands champions ont été absents à cette journée inaugurale dédiée aux seniors, cadets, vétérans ainsi qu'à l'open.

L'olympienne de Paris et multiple championne d'Afrique seniors et juniors, Laura Aina Rasoanaivo Razafy du JC Saint Michel, a défait à sens unique, en finale directe Niando Thierry Jocyah du Cosfa par ippon à 2'11" de la fin du combat. Le jeune judoka du Saint Michel, champion national en titre des juniors et vice-champion chez les seniors, Sandaniaina Rakotomalala, a défait en finale Tolotra Anthony Lucka du Cosfa suite à une faute dangereuse, l'équivalent d'un carton rouge. Et le multiple champion des -81 kg, engagé hier cez les -90 kg, Fetra Ranaivoarisoa de l'Esca, s'est imposé en duel final par ippon contre Kanto Andriamialimanana (SAK).

« L'objectif de la nouvelle équipe dirigeante de la ligue est de valoriser l'éducation et les échanges outre l'aspect compétition. Nous tâcherons d'uniformiser le niveau technique de chaque club en multipliant les formations et en dotant du matériel aux clubs », confie le président d'Analamanga, Tojo Rasoahoby. Place ce samedi aux catégories juniors et minimes. Les tout-petits, les pré-poussins, les poussins, les benjamins entreront en lice dimanche. Environ quatre cents judokas issus de dix-sept clubs sont en lice à ce sommet régional de trois jours.