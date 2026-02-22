Madagascar: Ambohimanambo - Deux bandits agressent un commerçant au couteau

À Ambohimanambola, un père de famille commerçant a été attaqué par deux malfaiteurs en plein jour. Grièvement blessé, il a été hospitalisé. Les assaillants ont été capturés.

Crime. Jeudi vers 11 heures, un appel d'urgence a alerté les gendarmes du poste avancé d'Ambohimanambola. Un commerce situé dans le quartier d'Andraisoratra venait d'être attaqué par deux jeunes armés de couteaux.

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et a semé la panique dans le voisinage, d'autant plus que les criminels n'étaient tu pas des étrangers. Ils travaillaient pour des habitants du quartier et tout le secteur les connaissait.

Les assaillants, âgés de 19 et 21 ans, ont pénétré de force dans la boutique et exigé de l'argent. Tenu en respect par des couteaux, le propriétaire, un homme de 65 ans, a refusé de céder. Il a tenté de résister et a appelé à l'aide. Les malfrats ont utilisé leurs poignards et l'ont frappé à la tête et aux mains avant de prendre leurs jambes à leur cou sans rien emporter. Grièvement blessé, la victime a d'abord été transportée au centre de santé d'Ampahimanga, avant d'être transférée à l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

Cinq gendarmes se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont organisé une traque avec l'aide des habitants.

Sommations

Les recherches se sont concentrées dans les environs, car les forces de l'ordre étaient convaincues que les deux jeunes ne pouvaient pas quitter la zone. Les heures ont passé, les riverains ont surveillé les chemins et les bois, tandis que les gendarmes quadrillaient le secteur.

Vers 19 h 15, l'un des suspects est sorti discrètement de la forêt. Il a été arrêté et conduit au poste avancé. Le second a été interpellé vers 21 h 30 après des sommations des gendarmes, qui avaient menacé d'ouvrir le feu. Cuisinés, les deux jeunes ont reconnu les faits lors de leur enquête préliminaire. Ils ont admis avoir prémédité l'attaque et avoir utilisé les couteaux retrouvés sur les lieux.

L'enquête est désormais confiée au poste avancé d'Ambohimanambola, situé à environ 3 kilomètres du commerce attaqué. Les gendarmes cherchent à établir les motivations des deux coupables présumés et à comprendre leur passage à l'acte. Dans le quartier, l'émoi est grand : ceux que l'on saluait hier sont devenus, du jour au lendemain, des malfaiteurs.