Madagascar: Spectacle - Gazo et La Fouine en duo

21 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le 10 avril, le stade de Mahamasina vibrera au rythme d'un concert inédit réunissant Gazo, star de la drill française, et La Fouine, figure emblématique du rap.

Le rendez-vous est fixé pour les amateurs de rap. Le 10 avril, le stade de Mahamasina vibrera au rythme d'un événement urbain très attendu : le concert de Gazo, figure incontournable de la drill française. Pour cette occasion exceptionnelle, il sera accompagné de La Fouine, référence du rap français des années 2000 et 2010.

Cette rencontre sur scène promet un mélange inédit entre l'énergie percutante de la drill portée par Gazo et l'expérience scénique d'un artiste internationalement reconnu comme La Fouine. Pour le public malgache, c'est une opportunité rare de voir réunies deux générations phares du rap francophone.

Au-delà de l'aspect artistique, ce concert souligne l'intérêt croissant de Madagascar pour les grandes productions internationales et confirme la capacité du pays à accueillir des événements d'envergure, offrant ainsi au public malgache des expériences musicales uniques.

