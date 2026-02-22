Madagascar: Moramanga - Un corps sans vie déposé devant un bureau

La Police nationale de Moramanga évoque une « mort déguisée » ou une « mort suspecte » pour qualifier le décès d'un garçon de 14 ans, retrouvé sans vie mercredi à 21 h 24 devant un établissement de microfinance à Antanamandroso.

« La victime aurait été tuée ailleurs avant d'être déposée sur les lieux », indique un officier de police judiciaire.

Des témoins affirment avoir aperçu un homme portant l'adolescent avant de l'abandonner devant l'agence. Ce n'est qu'après plusieurs minutes, en constatant qu'il ne bougeait pas, qu'il saignait et qu'il était allongé à plat ventre, qu'un passant a donné l'alerte.

Selon les informations fournies par les Forces de l'ordre, des traces de violence et des plaies causées par un objet tranchant ont été relevées au niveau du cou et de la nuque. Le médecin légiste, dépêché sur place, estime que le décès remonte à environ vingt-quatre heures avant la macabre découverte.

Les parents de l'enfant, originaires d'Anjiro, ont déclaré qu'il avait disparu depuis trois jours. L'enquête est en cours pour élucider les circonstances de ce meurtre présumé et identifier les auteurs.