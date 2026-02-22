Madagascar: K'olo Disaraga - L'excellence de la danse certifiée

21 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le Centre culturel K'olo Disaraga a franchi une étape décisive dans la professionnalisation de l'enseignement de la danse à Madagascar en certifiant, hier, cinq de ses stagiaires au terme d'un parcours triennal exigeant. Encadrés par le formateur diplômé d'État français Jean-Claude Bardu, ces danseurs ont validé le module 3, ultime phase d'une formation débutée en 2024.

Répartie sur trois ans - fondamentaux en 2024, perfectionnement en 2025 et spécialisation en 2026-, la formation offrait une immersion intensive de deux à trois semaines par module, avec huit heures de pratique quotidienne. Sur l'ensemble des candidats, seuls cinq ont répondu aux critères académiques et physiques nécessaires à la certification officielle.

Le programme couvrait un large spectre : pratique chorégraphique, histoire de la danse, anatomie, lien musique-mouvement, création artistique et pédagogie adaptée à l'enfant. L'évaluation finale, tenue le 18 février à l'école privée Bambino, en présence de représentants du ministère de la Communication et de la Culture, a permis de juger leur aptitude à transmettre leurs connaissances.

Grâce à cette initiative, implantée à Antananarivo, K'olo Disaraga consolide sa place de référence dans la structuration et la pérennisation de l'enseignement artistique malgache.

