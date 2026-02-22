Ile Maurice: Cyclisme - Un calendrier dense et retour du Tour de Maurice

Fidèle à la tradition, la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) a convié la presse à la présentation de son calendrier d'activités. La saison 2026 s'annonce chargée avec 21 courses sur route, 16 épreuves de VTT et le retour tant attendu du Tour de Maurice UCI 2.2 qui n'avait pu être organisé en 2025.

Si deux courses de préparation avaient eu lieu en janvier avant le départ de la sélection nationale pour le Tour de Pune en Inde, la saison commence véritablement le 7 mars pour le VTT (avec la Palco Cup) et le 8 mars pour la route (Circuit de Saint-Antoine).

La première course à étapes est prévue le weekend du 11 et 12 avril avec un contre-la-montre individuel le samedi et une étape en ligne le dimanche. Début mai, le Grand Prix KFC se déroulera, lui, en trois étapes, les 1eᣴ, 2 et 3.

Le mois de juin s'annonce mouvementé avec le Tour de Maurice UCI 2.2 du mardi 2 au vendredi 5 suivi de la Classique de l'Île Maurice le dimanche 7. «Nous avons fait l'impasse sur le Tour de Maurice en 2025. Cette année, nous aurons 100 coureurs au départ. Des nations telles que l'Algérie, le Bénin, Madagascar, le Rwanda et les Seychelles ont été invitées. Nous comptons aussi sur la présence d'une sélection de l'Inde. Il y aura aussi des équipes continentales et des clubs régionaux et mauriciens. Les autorités connaissent les enjeux au niveau de la sécurité des coureurs sur la route. Les chaînes Canal+ et TV5 Monde seront présentes et les images seront possiblement diffusées sur DSTV également. C'est une excellente chose pour la promotion touristique de notre île. La plupart des sponsors habituels ont répondu présent et on espère que Škoda sera aussi des nôtres», a fait ressortir Michel Mayer, président de la FMC.

D'autre part, la prochaine sortie de la sélection nationale est prévue du 27 avril au 2 mai. Elle sera au départ du Tour du Bénin UCI 2.2. «Nous avions reçu une invitation pour le Tour d'Algérie (15-27 avril) mais on a préféré décliner car c'est une course très dure», a justifié l'homme fort du cyclisme mauricien.

La sélection s'alignera aussi au Tour Antenne Réunion (1eᣴ au 9 août) avant de découvrir le Tour de Salalah (UCI 2.2) - faisant partie de l'Asia Tour - à Oman, programmé du 6 au 9 septembre. Du 20 au 27 septembre, une délégation défendra nos couleurs aux Championnats du Monde à Montréal au Canada. La FMC attend confirmation de la date des Championnats d'Afrique sur route qui pourraient avoir lieu en novembre.

VTT : La Ligue de XCO réintroduite

Une riche saison de VTT nous attend. Si l'événement phare sera les Championnats d'Afrique qui se tiendront en Côte-d'Ivoire du 29 au 31 mai, les championnats nationaux auront lieu juste avant, soit les 15, 16 et 23 mai. Pour la toute première fois, la commission VTT organisera un championnat Short Track (XCC) le 15 mai. «Il se déroulera sur un circuit de 2 km et sera d'une durée de 20 minutes maximum», précise Mathieu Rivet, président de la commission VTT. Le championnat de cross-country olympique (XCO) aura lieu le 16 alors qu'une semaine après, est prévu celui de cross-country marathon (XCM).

«Nous allons réintroduire une ligue de VTT XCO avec sept courses d'un jour cette année. Nous bénéficierons du soutien d'un sponsor qui est Tusk Contracting pour cela. Il faudra que les vététistes participent à au moins 5 courses pour être classés. Nous voulons inciter les vététistes à être plus réguliers aux courses. Le soutien du sponsor permettra de réduire les coûts d'inscriptions mais pour participer, il faudra obligatoirement être licencié auprès de la fédération. La grande finale est prévue le 7 novembre et il y aura ensuite une cérémonie de remise de prix», détaille Rivet. Autre innovation, la tenue d'un relais de 12 heures proposé par SPARC à Cascavelle le 18 juillet. Événement incontournable du calendrier, le Colin Mayer Tour aura lieu cette année sur un tout nouveau parcours dans le sud-est de l'île les 16, 17 et 18 octobre.

Du 1eᣴ au 30 mars : cinq jeunes en stage au Centre satellite UCI à paarl

Poursuivant avec sa politique de formation, la FMC enverra cinq jeunes cyclistes en stage le mois prochain. Ainsi, du 1er au 30 mars, Thomas Harel, Jahmie Louis, Léo David, Miguel Pharmasse et Estrella Nizelin mettront le cap sur l'Afrique du Sud et suivront un stage de haut niveau au satellite de développement du Centre Mondial de Cyclisme (CMC) UCI, à Paarl. «Nous devons continuer à former la relève», lâche Michel Mayer.