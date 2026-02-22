Ile Maurice: Tête-à-tête stratégique Ramgoolam-Modi

Dans le contexte de l'AI Impact Summit 2026 à New Delhi, le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, a eu un long entretien en tête-à-tête avec son homologue indien, Narendra Modi, vendredi à Hyderabad House.

C'est leur troisième rencontre en moins d'un an, illustrant le resserrement des liens stratégiques, qui ont porté sur la consolidation de la coopération économique et technologique. Navin Ramgoolam s'est dit «très satisfait» des assurances obtenues sur le traité de non-double imposition et les implications de l'exercice Global Tiger. Aucune mesure, dit-il, ne viendra affecter les intérêts économiques mauriciens, soulignant le «grand réconfort» aux opérateurs locaux.

Les deux dirigeants ont également évoqué la connectivité par câble sous-marin reliant l'Inde à d'autres continents, avec une possible escale à Maurice. Port-Louis se dit prête à soutenir cette initiative stratégique, essentielle pour les flux numériques entre l'Asie, l'Afrique et l'Occident. La création d'une Special Economic Zone dédiée à l'intelligence artificielle, à la FinTech et aux paiements digitaux a aussi été discutée, afin d'attirer d'autres investissements indiens sans compter des projets dans les secteurs hospitalier et industriel. La sécurité régionale et le dossier Chagos ont été abordés de manière générale, dans un climat constructif.

En marge de cette visite, Navin Ramgoolam a rencontré le chairman de Tata Group, Natarajan Chandrasekaran. Les échanges ont porté sur de nouveaux investissements potentiels, dans l'hôtellerie, l'énergie, la modernisation portuaire, le transbordement et les technologies pour le transport public.

