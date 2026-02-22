Ile Maurice: Football - Le leader veut maintenir sa bonne série

La Super League entame une étape important ce week-end avec la 11e journée. Une dernière ligne droite pour les formations qui espèrent décrocher le titre ou éviter la relégation. Alors que le championnat s'intensifie, les regards seront braqués sur le duel à distance pour la première place entre le leader, La Cure Waves, et son dauphin, Pamplemousses SC.

Le leader incontesté, La Cure Waves, survole actuellement le championnat. Avec 24 points et une attaque de feu (36 buts marqués), les joueurs des faubourgs de la capitale auront l'occasion de consolider leur fauteuil dimanche au stade Sir Gaëtan Duval. Ils affrontent l'US Beau-Bassin/Rose-Hill (9e), une équipe en grande difficulté qui n'a remporté qu'un seul match cette saison.

Derrière, le Pamplemousses SC (2e, 20 pts) n'a plus le droit à l'erreur s'il veut maintenir le suspense pour le titre. Les Nordistes se déplacent samedi à Auguste Vollaire pour un duel indécis face à l'AS Vacoas/Phoenix. Malgré leur 7e place, les Vacoassiens restent une équipe solide, capable de bousculer les cadors, d'autant qu'ils font partie d'un peloton de quatre équipes bloquées à 14 points qui luttent pour le haut du tableau.

Le Cercle de Joachim (3e, 17 pts) semble avoir une voie royale pour conserver sa place sur le podium ce samedi. Opposés à la lanterne rouge, Pointe-aux-Sables Mates -- qui affiche un bilan catastrophique de dix défaites en autant de rencontres -- les Curepipiens devront toutefois éviter l'excès de confiance au stade St François-Xavier.

Juste derrière, Chebel Citizen (4e, 16 pts) reste en embuscade. Son duel face à l'ASPL 2000 (6e, 14 pts) samedi sera l'un des tournants de cette journée. Une victoire permettrait à Chebel de mettre la pression sur le trio de tête, tandis qu'un succès portlouisien relancerait totalement la course pour le podium.

Enfin, dimanche, le stade St François-Xavier sera le théâtre d'une confrontation directe entre le Petite-Rivière-Noire FC et l'AS Rivière du Rempart. Séparées par un seul point, les deux formations jouent gros pour basculer dans la première moitié du classement et s'offrir une fin de saison sereine.

Programme

A 15h30

Samedi

Pointe-aux-Sables Mates - Cercle de Joachim - St François-Xavier

Chebel Citizen - ASPL 2000 - Sir Gaëtan Duval

AS Vacoas/Phoenix - Pamplemousses SC - Auguste Vollaire

Dimanche

Petite-Rivière-Noire FC - AS Rivière du Rempart - St François-Xavier

La Cure Waves - US Beau-Bassin/Rose-Hill - Sir Gaëtan Duval