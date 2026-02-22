Afrique: Le pouvoir trahit le Prince

L'arrestation d'Andrew Mountbatten-Windsor est un révélateur brutal d'un fait : les démocraties modernes ne sont crédibles que lorsqu'elles osent appliquer leurs lois aux puissants.

Pour la première fois dans l'histoire contemporaine du Royaume-Uni, un membre de la famille royale est interpellé par la police. Le symbole, c'est la qualification pénale qui mérite attention : misconduct in public office. Une infraction rare, complexe, lourde de sens. Elle ne vise pas une erreur administrative, mais un abus conscient du mandat confié par la collectivité.

En clair, il s'agit d'établir qu'un agent public - en l'occurrence un ancien représentant commercial du Royaume-Uni - a sciemment trahi ses devoirs, d'une manière si grave qu'elle constitue une rupture du contrat moral entre l'État et les citoyens.

La police, sous la pression d'une opinion soulagée que la justice rattrape enfin Andrew, devra, maintenant, démontrer que l'intéressé agissait bien en qualité d'officier public. Ensuite, prouver une faute volontaire - ce wilful misconduct qui nourrit depuis des décennies les débats de juristes britanniques. Troisième étape : établir que cet acte constitue un abus caractérisé de la confiance publique. Enfin, vérifier qu'il n'existait aucune justification raisonnable. Ce dernier point est fondamental. Le droit pénal ne se satisfait pas de soupçons ; il exige une intention, une gravité, et l'absence d'excuse valable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le cas présent, les soupçons portent sur le partage présumé de documents gouvernementaux sensibles - rapports de missions commerciales, notes sur l'investissement en Afghanistan, briefings du Trésor - avec le financier déchu Jeffrey Epstein ainsi qu'avec des contacts privés. Autrement dit : l'éventuelle conversion d'informations d'État en monnaie relationnelle. L'enquête est menée par la Thames Valley Police et le frère du Roi, lui, nie toute faute. Mais au-delà du dossier judiciaire, c'est une architecture de privilèges qui vacille.

La déclaration sans équivoque du roi Charles III - «the law must take its course» - marque une rupture avec la culture du «never complain, never explain». Elle vise à tracer une frontière nette entre l'institution monarchique et le sort personnel d'Andrew. Une tentative de sauvetage du navire en sacrifiant un passager.

Reste que le public, déjà échaudé par les révélations successives des dossiers Epstein et par le règlement à l'amiable conclu avec Virginia Giuffre, ne regarde plus cette affaire comme un simple scandale royal. Il y voit la confirmation d'un malaise plus profond : l'impression persistante que richesse, réseau et notoriété offrent une immunité de fait.

C'est précisément là que misconduct in public office prend toute sa portée politique. Cette infraction existe pour protéger la société de ceux qui utilisent la fonction publique comme un actif privé. Elle est l'ultime garde-fou contre la capture de l'État par ses élites.

Dans un monde saturé de discours anticorruption, cette affaire rappelle une évidence souvent oubliée : la justice ne se mesure pas aux lois votées, mais à leur application. Pas aux slogans, mais aux dossiers instruits. Pas aux promesses, mais aux mises en examen.

Pour les monarchies constitutionnelles comme pour les républiques fragiles, le message est identique. La crédibilité institutionnelle repose sur une règle simple: nul n'est au-dessus des lois. Ni prince, ni Premier ministre, ni magnat.

Andrew Mountbatten-Windsor a passé son 66e anniversaire en garde à vue. L'image est cruelle, mais elle est peut-être salutaire. Elle dit à une opinion publique lassée des passe-droits que l'époque de l'impunité héréditaire touche à sa fin.

Rien n'est encore joué. L'enquête peut déboucher sur un non-lieu comme sur des poursuites. Mais une ligne a été franchie. L'État britannique a montré qu'il pouvait regarder ses princes sans baisser les yeux.

À Maurice, cette séquence britannique résonne avec une acuité particulière. Car ici aussi, la frontière entre pouvoir politique, institutions publiques et intérêts privés s'est dangereusement brouillée. L'affaire de la MIC a laissé une cicatrice profonde dans la confiance collective : argent public engagé sans transparence suffisante, mécanismes de décision opaques, responsabilité diluée.

Quant à la Financial Crimes Commission, elle porte désormais un fardeau immense: démontrer qu'elle est autre chose qu'un décor institutionnel, et qu'elle peut enquêter sans crainte ni faveur, y compris lorsque les pistes mènent vers les étages supérieurs du pouvoir, et ce, en attendant l'avènement de National Crime Agency. Car la gouvernance ne se mesure pas au nombre de lois votées ni aux conférences internationales, mais à la capacité réelle de poursuivre ceux qui ont trahi l'intérêt général.

Le misconduct in public office britannique trouve ici son équivalent moral : l'abus de mandat, le détournement de confiance, l'utilisation de la fonction publique comme levier personnel. Tant que ces comportements ne seront pas sanctionnés de manière visible et indépendante, chaque discours sur la bonne gouvernance restera un exercice cosmétique.

Ce que Londres vient de rappeler à ses princes, Port-Louis doit oser le rappeler à ses élites : l'État n'est pas une caisse privée ; et le pouvoir n'est pas un privilège transmissible. Si Maurice veut préserver sa crédibilité financière, attirer des investissements durables et restaurer la foi civique, elle devra accepter cette vérité inconfortable : la justice commence là où s'arrêtent les protections politiques.