Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - le Club 2002-PUR prêt à mener la campagne en première ligne

Réuni en session extraordinaire de son secrétariat permanent élargi, le 20 février à Brazzaville, le Club 2002 -

Parti pour l'unité et la République (PUR) a affiché sa détermination à mobiliser ses équipes en vue de l'élection présidentielle de mars prochain. Le parti espère ainsi assurer, aux côtés de la majorité présidentielle, une victoire dès le premier tour à son candidat, Denis Sassou-N'Guesso.

Le Club 2002-PUR, membre de la majorité présidentielle, affine sa stratégie à quelques jours de l'ouverture de la campagne présidentielle. Le parti a tenu une session extraordinaire de son secrétariat permanent, élargie aux présidents départementaux, aux membres du conseil de surveillance ainsi qu'à ceux du bureau politique. Cette rencontre a été placée sous le signe de la mobilisation et de la discipline militante.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prenant la parole, le secrétaire général du parti, Juste Désiré Mondélé, a salué « la convergence des idées » et « la foi inébranlable » des cadres du parti à soutenir le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso. Il a exhorté les responsables présents à se déployer sur l'ensemble du territoire national dès l'ouverture de la campagne. De « la savane aux forêts » et « de l'océan au septentrion », les militants sont appelés à occuper le terrain, à investir les quartiers, districts et villages afin de mobiliser l'électorat dans les quinze départements du pays.

Pour la direction du parti, il s'agit de travailler en harmonie avec la majorité présidentielle et en étroite collaboration avec la population, afin de garantir une victoire du président sortant. Juste Désiré Mondélé a également rappelé l'importance de la concertation politique, devenue, selon lui, un rituel à la veille de chaque scrutin. Il a souligné que cette démarche s'inscrit dans les orientations du président fondateur du parti, le révérend pasteur et vénérable sénateur Wilfrid Nguesso, appelant les militants à la discipline et au respect strict des consignes.

Dans la même dynamique, le secrétaire général adjoint, le sénateur Antoine Banvidi, a insisté sur la cohésion et l'unité comme maîtres-mots de la campagne à venir. Selon lui, l'organisation territoriale du Club 2002-PUR constitue un atout majeur, avec un maillage couvrant départements, districts, villages et quartiers. Il a rappelé la participation du parti à la récente concertation politique tenue à Djambala, dans le département des Plateaux, où ses représentants ont contribué à l'enrichissement des conclusions.

Tout en réaffirmant son engagement au sein de la majorité présidentielle, le Club 2002-PUR prône, selon ses dirigeants, la paix, la tolérance et le respect mutuel afin que les échéances électorales se déroulent dans un climat apaisé. À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne, le message du parti résonne auprès de la base comme un appel à la mobilisation générale.