Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 2)

21 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue 2, 24e journée

Le Red Star s'incline à Annecy (1-2). Titulaire pour le deuxième mach de rang, Josué Escartin a été appliqué jusqu'à la 74e minute et l'action du second but savoyard : trop attentiste dans son marquage, il est légèrement poussé dans le dos par Larose, qui marque malgré le tacle désespéré du Congolais.

Dunkerque est tenu en échec par Bastia (1-1), avec Victor Mayela titulaire en défense, mais sans Lenny Dziki Loussilaho, non retenu.

Nancy et Grenoble se neutralisent à Marcel Picot (0-0).

Dans les rangs lorrains, Faitout Maouassa est entré à la 77e minute, alors que Nehemiah Fernandez n'a pas été retenu pour le second match de rang.

Du côté isérois, Loris Mouyokolo a été le meilleur Grenoblois au sein d'une équipe réduite à dix à la 71e minute.

Rodez bat son voisin montpelliérain 1-0. Raphaël Lipinski, capitaine, et Loni Laurent étaient tous deux titulaires en défense et ont joué toute la rencontre.

Yaël Mouanga est encore à l'infirmerie.

Clermont l'emporte 2-0 à Boulogne-sur-Mer. Remplaçant, Allan Ackra est entré à la 90e+5 minutes.

Au classement, le Red Star est 4e avec 45 points, devant Dunkerque (6e, 38 points), Rodez (8e/36), Montpellier (9e/34), Grenoble (12e/28), Nancy (13e/26) et Clermont (15e/25).

