Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 2)

Ligue 2, 24e journée

Le Red Star s'incline à Annecy (1-2). Titulaire pour le deuxième mach de rang, Josué Escartin a été appliqué jusqu'à la 74e minute et l'action du second but savoyard : trop attentiste dans son marquage, il est légèrement poussé dans le dos par Larose, qui marque malgré le tacle désespéré du Congolais.

Dunkerque est tenu en échec par Bastia (1-1), avec Victor Mayela titulaire en défense, mais sans Lenny Dziki Loussilaho, non retenu.

Nancy et Grenoble se neutralisent à Marcel Picot (0-0).

Dans les rangs lorrains, Faitout Maouassa est entré à la 77e minute, alors que Nehemiah Fernandez n'a pas été retenu pour le second match de rang.

Du côté isérois, Loris Mouyokolo a été le meilleur Grenoblois au sein d'une équipe réduite à dix à la 71e minute.

Rodez bat son voisin montpelliérain 1-0. Raphaël Lipinski, capitaine, et Loni Laurent étaient tous deux titulaires en défense et ont joué toute la rencontre.

Yaël Mouanga est encore à l'infirmerie.

Clermont l'emporte 2-0 à Boulogne-sur-Mer. Remplaçant, Allan Ackra est entré à la 90e+5 minutes.

Au classement, le Red Star est 4e avec 45 points, devant Dunkerque (6e, 38 points), Rodez (8e/36), Montpellier (9e/34), Grenoble (12e/28), Nancy (13e/26) et Clermont (15e/25).