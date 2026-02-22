Congo-Brazzaville: Justice sociale - La société civile unit ses forces

À l'occasion de la Journée internationale de la justice sociale, le Centre d'action pour le développement(CAD) a organisé, 20 février à Brazzaville, un forum social réunissant soixante-quatre délégués de la société civile, dont vingt-six femmes.

La rencontre a permis de poser les jalons d'une mutualisation des forces face aux défis systémiques du pays. Les participants ont parlé des problèmes qui minent le quotidien des Congolais, notamment l'éducation, la santé, l'irrégularité de certains salaires et la souffrance des retraités. Apres avoir dressé un tableau peu reluisant, les participants, qu'ils soient étudiants, syndicalistes ou acteurs associatifs, ont dénoncé une gouvernance qui peine à «garantir les droits fondamentaux».

Constatant l'échec des actions isolées, l'assistance a plaidé pour la construction d'un front commun où l'injustice faite à une corporation devient l'affaire de tous.« Nous rêvons d'un Congo digne et égalitaire, où l'engagement citoyen est garanti », a souligné le responsable campagne et plaidoyer au sein du CAD, Guerschom Gobouang.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour transformer ces réflexions en actions, le forum a abouti à trois piliers stratégiques, à savoir la co-gouvernance qui consistera, seln eux, à associer l'exécutif à une participation citoyenne réelle, le dialogue permanent en instituant un cadre d'échange formel entre gouvernants et gouvernés, puis la création d'une coalition unifiée.