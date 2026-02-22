Ile Maurice: Seggae day - Eventuel changement de date du 21 février au 9 décembre

Aucune date définitive n'a encore été arrêtée. Mais des discussions ont à nouveau eu lieu avant-hier au ministère des Arts et de la culture pour trouver la date appropriée pour marquer le «Seggae day», au lieu du 21 février.

Madame Kaya avait parlé. C'était pile l'an dernier. Véronique Topize s'était exprimé contre le choix de l'Etat de décréter le 21 février, Seggae day. Une décision qui avait été annoncée par le conseil des ministres, le 11 février 2022.

Le cri de Madame Kaya est arrivé jusqu'au septième étage du Renganaden Seeneevassen Building à Port-Louis. Une nouvelle réunion concernant la date appropriée pour marquer le Seggae day a eu lieu au ministère avanthier, jeudi 19 février. Cela, après une première réunion le 20 août 2025, à laquelle Azaria Topize, fils de Kaya, avait assisté, à la demande de sa mère.

Avant-hier, ces discussions ont été présidées par le ministre et la Junior minister des Arts et de la culture. Il ressort qu'en remplacement du 21 février, «c'est la date du 9 décembre qui a été proposée avec insistance». Ce jour correspond à la date de sortie du premier album de Kaya, le 9 décembre 1989. Une source indique qu'«il a été souligné que l'on doit célébrer le seggae et non pas la personne de Kaya. Qu'un ministère, un gouvernement ne devrait pas célébrer une personne.» C'est le producteur Stephan Rezannah, qui assistait également à la réunion, qui confirme avoir soulevé ce point.

Une source souligne que, Madame Kaya a proposé, de son côté, la date du 10 août, qui est la date de naissance de Kaya. Selon les indications disponibles, si la famille de Kaya souhaite organiser une activité le 10 août, le ministère a indiqué qu'il soutiendrait cette initiative. Mais que la date du 9 décembre aurait les préférences des autorités. À la fin de cette rencontre, il a été agrée que Madame Kaya discute de ces développements avec sa famille. Une nouvelle réunion devrait avoir lieu prochainement.

Véronique Topize confirme qu'elle a participé à la réunion du jeudi 19 février au ministère des Arts et de la culture. Elle détaille ses objections concernant la célébration du Seggae day le 21 février, qui est «un jour de deuil». A cette date, en 1999, il y a 27 ans aujourd'hui, Kaya est mort en cellule policière. Par la suite, il y a eu le décès tragique de Berger Agathe, touché par balle. «Tou dimounn finn ankoler par sa linzistis la». Les émeutes ont aussi pris une connotation raciale, des jeunes ont été touchés à Bambous. À Cité Sainte-Claire à Goodlands, des maisons ont été incendiées.

Elle souligne que «si on célèbre le Seggae day le 21 février, où est-ce qu'on met l'histoire de tout ce qui s'est passé le 21 février ? Avec le temps, les jeunes vont finir par croire que le 21 février, c'est le jour de la fête du seggae, et non pas le jour de la souffrance de la mort de Kaya, des dégâts des émeutes. C'est pour tout cela que je ne suis pas d'accord que le Seggae Day soit le 21 février». Avant de confirmer qu'elle a bien proposé la date du 10 août.

Face à ceux qui estiment qu'il ne faut pas célébrer l'homme mais la musique, Véronique Topize déclare : «est-ce qu'on peut séparer Kaya du seggae ? C'est lui le créateur du seggae. Ou pa kapav rant dan so lakaz, ou pouss li, ou pran so lamizik» et dire qu'on ne va pas célébrer l'homme mais la musique. «Ki lamizik ou pou pran pou selebre Seggae day ?» C'est le ministère des Arts qui tranchera avant de rechercher la validation du Conseil des ministres.