Ile Maurice: Recrutement imminent d'un Riding Master

Afin de mieux encadrer les jeunes cavaliers locaux, la Horse Racing Integrity Division (HRID) devrait prochainement nommer un Riding Master.

Ce dernier aura pour mission principale de mettre en place une académie de jockeys pour assurer la formation des cavaliers en herbe. Il devra également conduire mensuellement des cours (théorie et pratique) à l'intention des apprentis licenciés par la HRID afin de les familiariser avec les rudiments du métier.

Le Riding Master devra également évaluer la progression des apprentis à l'entraînement et sera tenu d'effectuer des rapports réguliers qui seront ensuite soumis au Sub Licensing Committee de la HRID.

En clair, c'est le Riding Master qui devra aviser le Sub Licensing Committee si un cavalier est apte à débuter en compétition, ou s'il faut suspendre ou révoquer la licence d'un cavalier sur la base de raisons spécifiques.

Il est bon de faire ressortir qu'un appel à candidature pour le poste de Riding Master a été lancé depuis l'année dernière et tout laisse croire que la HRID procédera à sa nomination avant le début de la nouvelle saison hippique prévu fin avril.

À noter que selon les critères établis par la HRID, les postulants devront obligatoirement avoir au minimum 15 à 20 d'expérience en tant que cavalier licencié dans une juridiction reconnue.

Selon nos renseignements, un ancien cavalier qui a été sacré champion dans les années 90, un ancien cavalier mauricien qui a fait essentiellement sa carrière en Australie, et un ancien cavalier qui a déjà exercé comme Riding Master par le passé figurent parmi les principaux postulants.

Renfort pour Arveen Nagadoo

Sur la lancée de sa fructueuse première saison à la tête de son écurie, Arveen Nagadoo compte bien jouer les premiers rôles cette saison. Le jeune entraîneur a largement consolidé son effectif durant l'intersaison, et, en début de semaine, il a finalisé l'acquisition du prometteur Pioneer Square. Âgé de 4 ans, ce produit de Querari et Spring In Seattle compte 3 victoires et (1600m, 1800m, 1900m) en 12 sorties en Afrique du Sud.

Cet ancien pensionnaire de l'entraîneur Candice Dawson détenait un rating éloquent de 101 à la fin de sa carrière sud-africaine et à en croire les observateurs avisés, Arveen Nagadoo a dû casser sa tirelire pour le dénicher.

Au vu de ses aptitudes, on peut se permettre de penser qu'il demeure un candidat valable pour le Maiden, une épreuve qu'Arveen Nagadoo a pour rappel brillamment remportée avec Good Council la saison dernière.