Ile Maurice: Volley-ball - Oranges, championne de Rodrigues, lance un appel pressant aux sponsors !

Le club champion de Rodrigues, Oranges Club Sportif d'Amitiés, est en quête de soutien financier en vue de sa participation au Championnat des clubs de la zone 7 aux Seychelles (27 février - 7 mars). Ses deux équipes sont championnes de Rodrigues et se sont préparées depuis de nombreux mois pour réaliser une bonne performance lors de cette compétition réunissant les meilleures équipes de l'océan Indien.

«Chaque année, la Commission de la Jeunesse et des Sports de Rodrigues finance notre participation au CCZ7 mais cette fois, elle n'a pu mettre à notre disposition la totalité de la somme. C'est pour cette raison que nous sollicitons le soutien de tout un chacun pour que nos deux équipes puissent effectuer le déplacement», indique Fabrice Pierre-Louis, capitaine de l'équipe masculine.

«Nous avons travaillé dur pendant de nombreux mois pour être fin prêts pour la compétition et il est vraiment triste de devoir encore nous battre pour assurer notre déplacement à quelques jours de l'événement. Nous voulons représenter dignement, non seulement Rodrigues mais aussi la République de Maurice. En masculin, nous avions pris la 4e place l'an dernier et avec les éléments qui ont renforcé l'équipe, nous visons la médaille d'or cette fois. L'équipe féminine a aussi une belle carte à jouer et visera le podium», ajoute celui qui évolue au poste de libero.

Selon notre interlocuteur, une somme de Rs 300,000 reste à trouver pour permettre le déplacement des 30 membres de la délégation (12 joueurs et 3 dirigeants pour chacune des deux équipes).

«Nous sollicitons l'appui des compagnies mauriciennes et nous espérons ardemment qu'elles répondront favorablement à notre appel. Le budget doit être complété d'ici lundi (23 février) car nous devons prendre l'avion pour Maurice mardi (24 février) avant de nous envoler pour les Seychelles mercredi (25 février). Merci à tous ceux qui nous apporteront leur soutien», conclut Fabrice Pierre-Louis.