Ile Maurice: L'enfant est sauf, la mère a été arrêtée

Vendredi soir bouleversant à Sainte-Croix. Un nourrisson d'à peine un mois a été retrouvé abandonné dans un carton déposé discrètement devant une maison. Sans l'intervention rapide et courageuse d'une habitante du quartier, le pire aurait pu se produire.

Il était environ 19 h 30 lorsqu'une femme, âgée de 29 ans et domiciliée à Sainte-Croix, a remarqué une petite boîte placée devant l'entrée de sa cour. En ouvrant le carton, elle découvre à sa grande stupeur un bébé. Sous le choc mais gardant son sang-froid, la jeune femme a immédiatement cherché aux alentours pour retrouver les parents. En vain. Personne ne s'est manifesté.

En prenant le nourrisson dans ses bras, elle a rapidement reconnu la fillette. Il s'agissait, selon elle, de l'enfant de son amie Mellissa Jamal Boodhoo, qu'elle connaît depuis environ quatre ans. Trois semaines auparavant, cette dernière était venue chez elle avec le bébé.

Sans perdre de temps, elle a emmené le nourrisson au poste de police d'Abercrombie. Les policiers ont aussitôt enclenché les procédures nécessaires. Elle les a ensuite accompagnés volontairement au Dr A. G. Jeetoo Hospital pour que le bébé - une petite fille âgée d'environ un mois - soit examiné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Aucune blessure apparente n'a été relevée, mais par mesure de précaution, elle a toutefois été admise en observation, où elle demeure sous la surveillance du personnel soignant.

La plaignante a également conduit les enquêteurs à l'endroit précis où l'enfant aurait été abandonné par sa mère. À noter que sa cour n'est pas équipée de caméras de surveillance.

Dans le carton, les policiers ont retrouvé un sac à main gris contenant une bouilloire ainsi qu'un biberon de lait. Des éléments qui laissent penser que l'abandon était prémédité.

L'amie de Mme Mellissa Jamal Boodhoo ne connaît pas l'adresse actuelle de cette dernière et ne dispose pas de son numéro de téléphone, selon ses déclarations. Elle a cependant affirmé aux enquêteurs que son amie consommerait de la drogue.

L'enquête a été immédiatement ouverte. La Brigade pour la protection de la famille a été informée, et Mellissa Jamal Boodhoo a été arrêtée et placée en détention au poste de police de Plaine-Verte.